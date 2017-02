Dictan talleres ‘Conoce tus Derechos’ para la defensa de los inmigrantes

Varias organizaciones solidarias realizarán numerosos talleres en la Florida Central para informar y ayudar a prepararse en relación a las políticas y medidas migratorias del gobierno de Donald Trump

Un ejército de voluntarios empezará a recorrer las comunidades de los condados Orange, Osceola y Seminole para educar a la comunidad inmigrante sobre sus derechos con la finalidad de que estén preparados para cualquier situación que se les presente ante las medidas migratorias del presidente Donald Trump.

Así, a partir del 11 de febrero más de 50 facilitadores asistirán a inmigrantes en los talleres ‘Conoce tus Derechos, que contarán con la participación uno o dos abogados por charla según el número de asistentes.

“Queremos llegar a la mayor cantidad posible de inmigrantes con estos talleres para que conozcan sus derechos y los ejerzan en algún momento dado que los necesiten. Nuestro objetivo es que todas las organizaciones hispanas estén preparados para ayudar a los inmigrantes”, explicó Soraya Márquez, coordinadora estatal de Mi Familia Vota durante una reunión final con los facilitadores que participaron en las tres fases de entrenamiento por parte de la Coalición Pro Inmigrante de las organizaciones Mi Familia Vota Florida, Centro Comunitario La Esperanza (HOPE), Asociación de Trabajadores Campesinos de Florida, Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) y otras organizaciones solidarias que se han sumado a la causa inmigrante ante las medidas anunciadas por la nueva administración, que han despertado el temor, la ansiedad, la incertidumbre sobre la seguridad y futuro de millones de inmigrantes en este país.

En unos 25 sitios estratégicos como iglesias, consulados, escuelas y otros en la comunidad se dará inicio con estos talleres, que incluyen orientación sobre un ‘plan de dignidad’ que toda familia debe tener para estar lista y preparada ante cualquier situación como un arresto u orden de deportación.

Esteban Garcés, director estatal de Mi Familia Vota, invitó a la comunidad a asistir a estos talleres educativos en sus comunidades: “nos estamos organizando de manera fuerte y estratégica con aliados con intereses comunes que están bajo ataque, como la comunidad musulmana, de fe, en general, con otros sindicatos de ayuda a los inmigrantes para encontrar ese poder y generar cambios positivos.

Venga y aprenda, es muy importante que la comunidad sepa cuáles son sus derechos. La educación es primordial para que sepan qué hacer, tienen que tomar acción en los talleres, reuniones, marchas para hacer cosas positivas que sean parte de la solución”.

Así, Elizabeth Riebel, directora del programa de inmigración de HOPE, en Apopka, explicó a los facilitadores la importancia de su rol, de los ‘planes de dignidad’ que cada persona debe tener para estar preparada en caso de arresto o deportación, y de proveer a los abogados la documentación para realizar los trámites pertinentes en corto tiempo.

“Cómo se van a defender, con un plan de dignidad, hay que tener todo listo para facilitarle al abogado y tener todos los documentos y papeles listos para que se pueda defender ante un juez”, dijo.

Uno de los facilitadores es Daniel Salazar Silva, originario de Venezuela, quien lleva 11 meses en Orlando y está en trámites para lograr su residencia. “Decidí involucrarme principalmente por la voluntad de ayudar a la comunidad inmigrante, ayudarlos en esta labor para sortear estos caminos difíciles de ser indocumentados”, comentó. Este joven de 24 años dijo que en estos talleres de entrenamiento aprendió sobre los derechos de los inmigrantes: “muchas veces como indocumentados no sabemos que también tenemos derechos y esto es un apoyo para los inmigrantes”.

Otra facilitadora, Lucy Soto, que trabaja en el Seminole College, dijo que esa institución cuenta con alrededor de 100 estudiantes bajo el programa de Acción Diferida (DACA) por lo que considera esencial estar informada y proveer esta información actualizada a los que más pueda en su iglesia en Oviedo, donde hay una numerosa comunidad hispana.

En ello coincidió la estudiante mexicana Anallely Becerra,que quiere llegar a ser abogada de inmigración. Ella dijo que este movimiento es parte de sus esfuerzos para identificarse con muchos inmigrantes que llegan a este país con sus familias por un futuro mejor: “soy estudiante del programa DACA y me identifico con esa causa, lo que mejor podemos hacer es llevarles esta información a nuestras comunidades”.

El mexicano Francisco Ramíre, está en trámite de su residencia en este país y está en contra de las políticas migratorias del presidente Trump, de la construcción del muro en la frontera con México y de otras medidas anunciadas.

“La inmigración nunca se va a terminar, somos vecinos, debemos llevarnos bien. La solución no es el muro, va a salir caro y terminar como el que derrumbaron en Alemania. Trump es un hombre que no le gusta la unión, no es un líder”, comentó.

El ‘plan de dignidad’ consiste en recopilar documentación personal como prueba de identidad: certificado de nacimiento traducido al inglés, pasaporte o matricula consular; cualquier documento de inmigración o del gobierno de Estados Unidos con foto; prueba de parentesco con hijo(a) ciudadano(a) o residente legal permanente; acta de nacimiento de hijo(a), certificado de naturalización y tarjeta de residente, entre otros ejemplos de documentos e información que ofrecerán en los talleres.

Se coordinan en favor de los inmigrantes

El 10 de Febrero, alrededor de 22 organizaciones hispanas se reunirán en el Consulado de México en Orlando para unir sus esfuerzos en esta causa. Para más información puede comunicarse con Elizabeth Riebel al teléfono 407-880-4673 extensión 226, o la sede de Mi Familia Vota en Orlando: 321- 400-5775