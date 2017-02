Tres jugadores ‘Pats’ rechazan invitación a la Casa Blanca

Encabezados por Martellus Bennett otros 'Patriotas' le harán el desaire a Donald Trump

Tres jugadores de raza negra de los Patriotas de Nueva Inglaterra no piensan acudir a la visita del equipo a la Casa Blanca para la recepción con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, y un cuarto lo está pensando.

El safety Devin McCourty, el ala cerrada Marttellus Bennett y el corredor LeGarrette Blount anunciaron ya que ni siquiera harán el viaje a Washington con el equipo para la visita, y el también corredor James White, quien estableció marcas de 14 recepciones y 20 puntos anotados en el Súper Tazón, está considerándolo.

“Yo no voy a la Casa Blanca”, escribió McCourty en un mensaje de texto a Time. “La principal razón es que no me siento aceptado en la Casa Blanca. Con las fuertes opiniones y prejuicios del presidente, creo que algunas personas pueden sentirse aceptadas y otras no”.

“Esperaré a que llegue el momento y entonces decidiré“, dijo, por su parte, White.

De hecho, el mismo día que ganaron el Súper Tazón, Bennett reconoció que no iría la Casa Blanca.

“Es lo que es. La gente sabe cómo me siento al respecto (llegada de Donald Trump a la presidencia). Sólo síganme en Twitter“, comentó.