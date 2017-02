Mariana Seoane aclara supuesta rivalidad con Jenni Rivera

La actriz de la telenovela "El Chema" habla sobre su relación con "La Diva de la Banda"

Tras el estreno de la serie “Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí”, Mariana Seoane se ha visto vuelta en el escándalo por una supuesta rivalidad con la fallecida Jenni Rivera.

Durante su paso por la alfombra roja de la película “Todos queremos a alguien”, la actriz fue interrogada al respecto y respondió:

“Nunca hubo ningún pleito. Quisieron ponernos en pique, además ella era mi amiga. No nos veíamos tan seguido, pero nos llevábamos bien”.

La respuesta no dejó del todo convencido a los medios, quienes le recordaron que el enfrentamiento con su colega fue hace 10 años, por lo que la cantante refirió:

“Que me pinten como se les dé la gana, la verdad no me importa. La familia sabe la verdad, al final de cuentas se trata de una serie no autorizada”, finalizó.

Agencia México