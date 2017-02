Roberto Tapia sobre el supuesto abuso sexual: “Esto es como la religión unos creen, otros no”

"Seguimos con la frente en alto, sin esconder nada"

Roberto Tapia volvió a dar un concierto, luego de la acusación y la denuncia por supuesto abuso sexual que le puso una menor de edad, y allí habló con la prensa sobre el caso.

El cantante se presentó en California, en donde recibió a los periodistas antes del concierto. Aunque no les permitió hacer preguntas, sí tocó el caso de supuesto abuso en el que se encuentra envuelto, aclarando que aún no ha sido citado, y que está dispuesto a presentarse ante la justicia cuando sea requerido.

“Se por la nota que vienen, los entiendo por su trabajo. Realmente no hay mucho que decir, el caso sigue abierto, yo estoy esperando ser llamado, hasta el momento no he recibido ninguna notificación. Y bueno, esto es como la religión, unos creen, otros no creen… Mi consciencia está súper tranquila y yo sigo dando mis conciertos… Seguimos con la frente en alto, sin esconder nada y es todo lo que tengo que decirle. De antemano muchas gracias a todos los que creen en Roberto Tapia, se van a dar cuenta de las cosas”, fue lo que declaró el cantante.

La seguridad del lugar tuvo un altercado con Jorge Miramontes, el reportero de ‘Un Nuevo Día’, el show matutino de Telemundo, quien al intentar entrevistar a Tapia, fue tomado del cuello y sacado del lugar.

El periodista hizo la denuncia en la estación de policía más cercana, mientras que el equipo de manager del cantante le envió un comunicado al show de Telemundo, asegurando que ellos no tuvieron nada que ver, y que la persona acusada no es parte de su seguridad, sino del lugar.

