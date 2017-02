Andrea Legarreta rompe el silencio tras revelar diagnóstico de enfermedad

La presentadora de "Hoy" padece de la enfermedad Púrpura

Andrea Legarreta realizó una llamada en vivo durante la transmisión del programa matutino “Hoy”, donde platicó con sus compañeros sobre su delicado estado de salud, tras revelar el día de ayer que padece la enfermedad llamada “Púrpura”.

“Aquí esperando, celebrando la vida, ha sido un susto bien fuerte, pareciera que no, porque ustedes saben que yo siempre trato de estar como bien positiva, pero cuando te vas enterando de números y de cosas técnicas y médicas, pues ha sido una experiencia dura, estuve en momentos muy crudos y muy complicados y muy peligrosos, de mucho miedo”, dijo en primera instancia Andrea.

“Así es la vida, de pronto te sacude y sorprende, tuve una baja muy importante de plaquetas en la sangre, me disminuyeron hasta 16 mil cuando el número promedio e ideal sería estar en 200 mil a 400 mil, y entonces pues mi sangre era como agua, corriendo el riesgo de tener sangrados, hemorragias espontaneas internas en cualquier órgano, en el cerebro o exteriores, y bueno, ha sido una situación complicada”, detalló.

No obstante, la conductora tiene toda la esperanza de salir adelante y confiesa: “yo con mucho ánimo, con muchas ganas de vivir, de disfrutarlos, de amarlos, de disfrutar mi vida, decirle a la gente que disfrutemos nuestro día a día, uno nunca sabe cómo estamos ahí en la línea, pero dando mucha alegría”.

Andrea aún no sabe si será dada de alta este fin de semana, por lo que su regreso a la emisión todavía no está confirmado para el día lunes, aunque ella confía en eso y ante la pregunta directa de su amiga y colega Galilea Montijo expresó:

“Pues seguramente el lunes mami, ya sabes que a mí no se me acaba la cuerda mamacita linda, nada más es que el cuerpo tiene que ir funcionando con los medicamentos, gracias a Dios las plaquetas han ido en aumento, ya pasaron de los 50 mil que es ahí cuando está el peligro, ya han subido, entonces con que yo pase de 100 mil, y cuidándome bien y portándome bien, voy a poder estar con ustedes compartiendo y platicando y divirtiéndonos como siempre”.

Finalmente, al ser cuestionada por su compañero Jorge “El Burro” Van Rankin sobre la causa de su enfermedad, Andrea relató: “mira, se llama Púrpura trombocitopenia idiopática o inmune, de pronto tu cuerpo inicia con una disminución de plaquetas en la sangre que puede ser ocasionada de alguna manera o inmune, tu cuerpecito a veces se puede volver loco, y te empieza a atacar a ti y deja de producirlas, tuve un momento en que los glóbulos rojos se estaban atacando unos a otros, tiene que ver con muchas cosas”, dijo Andrea a escasos segundos de terminar el programa.

#snapchat de madrugada … #InsomnioModeOn #MuchoMedivamento 😴😔💭🗯💬👁‍🗨 #overthinking A video posted by andrealegarreta (@andrealegarreta) on Feb 9, 2017 at 11:04pm PST

Y en medio del insomnio aparecen angelitos de la guardia que nos cuidan y nos apapachan!! Mis respetos a las buenas enfermeras que entregan y sacrifican sus tiempos por seres que no somos sus familiares y nos arropan y aguantan con paciencia y amor… Aún sacrificando no estar con sus amores.. Mis respetos y agradecimiento dulce guerrera #SoniaRodriguezMartínez gracias por tu compañía en mi insomnio 🙏🏻✨💖👏🏻🙌🏻😷🏥 #CaraDeInsomnio jajajajaja #EsLoQueHay 🙈 A photo posted by andrealegarreta (@andrealegarreta) on Feb 10, 2017 at 12:32am PST

