Chicharito y Camila Sodi: Las fotos más sexy de la nueva novia del futbolista

Bienvenidos 30s! Feliz de ser mujer , esta mujer , de habitar mi piel , de crecer mi conciencia ,de poder sonreír y que la vida me sonría de regreso . Agradecida con el universo por todo lo que me da y con el amor que recibo de ustedes , de mis seres amados , amigos y amigos imaginarios ❤️ me embarro la vida!!!!

A photo posted by Camila Sodi (@camilasodi_) on May 14, 2016 at 8:06am PDT