Mauricio Ochmann sobre su línea de ropa: “No usamos piel, no hay maltrato animal”

"Aunque yo no soy diseñador sé lo que me gusta"

Mientras Mauricio Ochmann sigue disfrutando del éxito de la narco-serie que protagoniza para Telemundo, ‘El Chema’, se emociona al hablarnos en exclusiva de su nuevo emprendimiento: su propia línea de ropa inspirada en su personaje y en sus gustos.

“Se llama CHV by Ochmann, y la ofrecemos Online… Son chamarras, camisas, playeras, jeans, gorras, diferentes accesorios, es una espinita ahí que tenía, y que ahora es una realidad. Es ropa que me gusta a mí, y lo que es increíble es que en todas estas chamarras no usamos piel, no hay maltrato animal”.

Pregunta: ¿Cómo nació esta idea?

Mauricio Ochmann: No fue hace mucho, nació hace menos de un año… Pensamos en maquinar si sacábamos o no una línea de ropa, empezamos a ver diseños, y aunque yo no soy diseñador sé lo que me gusta. La gente con la que me asocié hace mucho tiempo que hacen esto, y me comenzaron a presentar muestras, y siguieron esta línea que es tan importante para mí del no maltrato animal.

P: ¿Cuáles fueron para ti las premisas en tu línea de ropa?

MO: Para mí era muy importante por mi filosofía y mi forma de vivir que no se usara nada animal, que no existiera la mínima posibilidad de eso. Que las texturas fueran suaves, se ve muy bien ya es una realidad y se puede comprar en cualquier parte del mundo en la página.