Charytín Goyco apoya a Iris Chacón en su momento más dificil

Ambas estuvieron casadas con el mismo hombre y ahora son íntimas

La cantante y actriz Charytín Goyco se queda en Puerto Rico. Luego de la obra “Malas” que estrena esta noche en el Centro de Bellas Artes de Santurce, iniciará una serie de especiales con entrevistas a figuras de la cultura popular para Univisión.

“Todavía no tengo mucho conocimiento de lo que vamos a hacer, ni cuando empezamos, pero se trata de unos especiales con artistas nacionales e internacionales filmado todo en Puerto Rico. Eso me da mucha ilusión porque de una manera u otra Elín no me ha dejado ir de aquí, y me he sentido muy contenta de estar en la Isla”, dijo la presentadora quien quedó viuda el año pasado de su esposo, el productor puertorriqueño Elín Ortiz.

Su regreso a la Isla en noviembre ha sido una bendición, afirmó.

“Después que Elín murió he tratado de estructurar mi vida porque todavía estar en Miami me da un poco de dolor, como en todas partes, pero ahora estoy decidiendo qué voy hacer, lo bueno es que he aprendido a vivir sola luego de 44 años casada. Mi madre y mis hermanas me han ayudado mucho en mi duelo y paso temporadas con ellas en Santo Domingo”.

En esta ocasión la vida ha puesto a Charytín y a la vedette Iris Chacón en el mismo lugar; ella retomando su vida como viuda, y su supuesta rival pasando por el trago amargo de una separación, -de su esposo Junno Faría- un suceso que las ha unido.

“He podido estar cerca de Iris en uno de sus peores momentos para darle amor. Acuérdate que mis compañeras me han apoyado mucho, así que cómo no voy a apoyar a Iris sabiendo yo cuanto significa para uno que le den consuelo al alma. Realmente hemos hecho una relación tan grande que me siento muy feliz”, manifestó sobre quien fuera esposa de Elín antes que ella.

“Es más cuando me dijeron que ella había renunciado le dije a la producción que aquello no podía ser y cuando volvió a la obra fue una alegría. Hemos tenido unas reuniones bien bonitas y estamos siempre juntas con Yolandita y las demás actrices”.

La artista siente que este encuentro ha sido obra de Elín.

“Con todo esto he pensando que Elín nos está protegiendo a ambas. Sé que su alma está en mí, en todo. Esto es un principio para mí, es una cosa tan grande que parece surreal el que Iris y yo estemos juntas apoyándonos en armonía. Qué bueno que he tenido todo este tiempo para compartir con ella, algo que pudo no haber pasado nunca, y sin embargo pasó”.