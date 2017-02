Como si fuera la primera vez: una mujer perdió la memoria y su novio la volvió a enamorar

"No recuerdo la primera vez que me enamoré de Rich, pero sí la segunda", indica Jessica Sharman

Una historia de película. Hace un año, mientras viajaba en un tren, la joven inglesa Jessica Sharman sufrió un ataque de epilepsia que le hizo perder la memoria. Ya había sufrido ataques de ese tipo antes, pero ninguno con tanta intensidad. Los médicos del Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía de Londres le diagnosticaron amnesia y le advirtieron que podría tardar seis meses en recuperar sus recuerdos.

“Recuerdo tomar ese tren en marzo pasado, pero nada más. Me dijeron que mi cuerpo se desvaneció y los ojos se me fueron para atrás”, explicó la joven al diario The Sun y agregó: “Estaba aterrada. Todos eran extraños para mí. Ni siquiera sabía mi nombre”. Sharman ya no reconocía a ninguno de sus seres queridos, ni su propio aspecto pese al esfuerzo de sus padres que le mostraban fotos para intentar despertar los recuerdos.

“No solo no los reconocía a ellos, tampoco sabía cuál era mi aspecto. Encontré un espejo y miré mi reflejo, pero era como si estuviera mirando a un extraño”, señaló la joven, quien se enfrentaba, en ese entonces, al desafío de recuperar su identidad y de volver a confiar y a querer a quienes la habían acompañado a lo largo de su vida.

Rich Bishop era su novio desde hacía 7 meses, pero ella incluso sentía temor al verlo. “Mi madre me dio un tour por la casa, pero nada me sonaba familiar. Después invitaron a Rich y no sabía quién era. Al dejarme a solas con él, me asusté”, explicó al medio inglés y admitió que “cuando estábamos solos lo odiaba, porque él actuaba como si estuviésemos totalmente enamorados”.