Despierta América hace historia: Regresan los talentos originales para festejar los 20 años

Porque @despiertamerica cumple 20 años y no hay mejor manera de celebrarlo que con quienes lo crearon. Porque ellos hicieron historia en la televisión hispana y merecen volver a hacerla 20 años después. Por eso todos regresan esta semana a la casa más feliz de la televisión hispana. ¡Los invito a que nos acompañen!

A photo posted by Despierta America (@despiertamerica) on Feb 11, 2017 at 10:48am PST