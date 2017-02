Ponle la chispa afrodisiaca a tus platos

En un inolvidable viaje que hice a la región de vinos de Paso Robes en California, descubrí la ciudad de Cayucos, sus playas y su sabrosa salsa. La escena fue simple pero memorable. Eramos un grupo de amigos que disfrutábamos de la vista del mar, el buen vino y la buena comida.

Al instante de entrarme el hambre, uno de mis amigos, me recomendó probar los tacos de pescado ahumado de la pintoresca taquería de Ruddell’s Smokehouse justo en frente de la playa. No solamente los tacos estaban como para comerse un six pack, sino que en casa mis tacos, mis ceviches y hasta mis tostones cambiaron para siempre.

Los tacos de este puesto llevaban una salsa que me robó el corazón, Cayucos Hot Sauce. Con esta sabrosa y afrodisíaca salsa hecha a base de chiles y la playa del Pacífico como testigo. ¡No pudo haber sido mejor!

Fue creada por Lars Neshime, un surfer del mismo vecindario de Cayucos, que quiso ponerle su encanto a los tacos que probé yo ese día. Hoy su salsa está en toda la zona y gracias a la tecnología, la podemos ordenar online.

Es tan balanceada que la puedes disfrutar con casi todo lo que prepares en tu cocina o bbq y hasta en un cóctel. LO mejor de todo es que para ponerle el toque chispeante a la cena de enamorados, no tiene precio. Cheers! www.cayucoshotsauce.com

Doreen Colondres es nuestra celebrity chef. Latina, una viajera incansable, graduada y certificada en cocina y vinos. Síguela en las redes @Doreen Colondres y visítala en www.LaCocinaNoMuerde.com o adquiere su libro en Amazon o Itunes.