Una marcha contra Trump y Peña Nieto… ¡y en apoyo a inmigrantes!

Acuden miles de personas a movilizaciones en México, principalmente en la capital

MÉXICO – Pasaron dos horas de consignas unísonas, dividas casi por igual, contra los presidentes de Estados Unidos y de México, Donald Trump y Enrique Peña Nieto, respectivamente, cuando el himno mexicano zumbó frente al Ángel de la Independencia de la Ciudad de México e inmediatamente después de manera espontanea brotó la consigna, fuerte y por única vez por la mayoría de los 20,000 manifestantes que calculó el gobierno local.

“Migrante, amigo, el pueblo está contigo”, “Migrante, amigo, el pueblo está contigo”.

Tres minutos de coros solidarios que jamás se habían escuchado en la capital mexicana, acostumbrada a tener al menos cinco marchas al día, ya por el aumento de la gasolina o contra algún político; ora los encuerados ora por el machismo, pero jamás por la diáspora aunque todo mexicano sabe que desde EEUU llega la principal fuente de divisas al país.

“Es ahora cuando nos necesitan”, dijo Gloria Velazquez, una secretaria de 55 años quien, como todo mexicano tiene parientes allá. “Y queremos decirle a Trump que México es un país rico y no necesita a EEUU, sino fuera porque aquí los políticos se roban todo y nuestro presidente lo permite”.

Desde un vista panorámica abierta, miles de pancartas le dieron la razón a Velázquez. Levantadas por todo lo alto, unas iban contra el magnate estadounidense por “tramposo” “racista”, “ulceroso”, “machista” y “patan”; pero sin duda y sin titubeos contra un sistema corrupto (el mexicano) diseñado para que el dinero de las arcas públicas se vaya a los bolsillos privados de los funcionarios públicos quienes, ¡también emigran a Estados Unidos con todo y visa!

“Pinche Trump”, “Pinche Peña”, “Who is the rat, under my pilow?”, se preguntaba un manifestante con doble intensión frente a otras pancartas que buscaban dignidad como aquellas: “A México se le respeta”o “La Unidad hace la Fuerza”.

No faltaron las que recordaban otras causas perdidas que conmocionaron al país en su momento y poco a poco han pasado al olvido aunque aún piden justicia como los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotazinapa en 2013 o los 49 niños muertos quemados en la Guardería ABC de Sonora, en 2009.

“Todas las injusticias en este país hacen que la gente emigre”, dijo Alejandro Pérez, estudiante de derecho de la Universidad Iberoamericana cuya madre fue violada por dos asaltantes en un autobús de ETN en presunta complicidad con el chofer. “Yo quiero vivir en México y aquí me voy a quedar, pero entiendo a los que se van cuando no hay de otra”.

La convocatoria había hecho dudar de las intensiones de la marcha contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump y muchos criticaron que los convocantes –algunas organizaciones civiles cercanas al gobierno- buscaban reivindicar al Peña como un interlocutor respaldado por la sociedad, una postura que no se vio en la marcha.

Una familia portó la doble bandera de México y Estados Unidos. El padre dijo a este diario que “no se debe olvidar que ya somos un solo pueblo” enlazados por la sangre a pesar de las deportaciones y los muros que en adelante Trump realice porque Estados Unidos también sabe tratar bien a la gente, independientemente de su origen.

“Yo trabajé en una empresa americana aquí en México y me trataron con todas las de la ley, con prestaciones y políticas que incluso me sorprendían, incluso pagaron la escuela de mis hijos”.