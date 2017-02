Ben Affleck podría renunciar a película de Batman

Se dice que el actor ya no quiere ser parte del proyecto

El nuevo rumor que está sacudiendo a Hollywood es la posible renuncia de Ben Affleck a la película de Batman.

Affleck, que entró en el disfraz del caballero de la noche en la película “Batman v Superman”, ha estado trabajando en la realización en lo que sería un proyecto en solitario del personaje.

El ganador del Oscar había firmado con Warner Bros. no solo para actuar, si no para dirigir el trabajo así como escribir el guión. Hace algunas semanas se reportó que Ben ya no iba a dirigir el proyecto y se enfocaría en solamente actuar.

Ahora parece que Ben Affleck ya no quiere ser parte de la película totalmente. Aunque ni el estudio ni el actor han hecho declaraciones a este rumor, el universo de la Liga de Justicia podría estar en peligro.