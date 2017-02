El alivio migratorio que Trump amenazó con eliminar, pero aún está vigente

Te conviene leer...

Durante su campaña, el hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que una de las primeras acciones que tomaría cuando llegara a la Casa Blanca sería acabar con el programa de DACA, que entró en vigor en agosto del 2012 beneficiando a más de 1 millón de indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad.

Y aunque las órdenes ejecutivas sobre inmigración que el mandatario ha emitido desde que asumió el poder, tienen a los beneficiarios de DACA muy estresados por la incertidumbre sobre el futuro de ese alivio migratorio, que en Nueva York ha amparado a más de 50,000 jóvenes, los abogados advierten que por ahora es mejor estar tranquilos y seguir con los trámites normalmente.

Así lo explicó la consejera sobre asuntos de inmigración de la organización Caridades Católicas, Kerry Conboy, quien aclaró que las órdenes ejecutivas de Trump no han afectado en nada el programa de DACA y resaltó que las autoridades encargadas de tramitar ese amparo siguen recibiendo aplicaciones iniciales y renovaciones de manera normal.

“ Yo he estado recibiendo aprobaciones de las renovaciones muy rápido, muchas en menos de un mes. Inmigración sigue dándolas, por lo que recomiendo que si no ha tenido problemas con la ley ni ha sido arrestado, las renueven”, comentó la asesora legal, quien en el caso de los nuevos solicitantes advirtió que antes de tomar la decisión es indispensable hablar con un abogado para evitar dolores de cabeza.

“Si no tiene DACA todavía y es la aplicación inicial, debe evaluar la situación con su abogado, para ver si vale la pena arriesgarse, porque Inmigración en muchos casos todavía no sabe que alguien existe y no sabemos qué puede pasar con eso”, dijo, al tiempo que agregó que como son muchos los beneficiarios de DACA, eventualmente esto podría tener un impacto. “Para otros el argumento es que con DACA hay un beneficio de ser parte de un grupo que ya tiene un chequeo y que ha sido evaluado por su educación y su tiempo en Estados Unidos”.

Conboy recalcó que aquellos que poseen historial penal tienen que pensar las cosas dos veces antes de someter cualquier aplicación de DACA.

“Las personas que tienen convicciones criminales van a tener consecuencias más severas con la órdenes del presidente y por eso una persona que haya tenido contacto con la ley o arrestos, tiene que tener cuidado cuando someta una nueva aplicación. En casos como haber sido agarrado manejando borracho o por violencia doméstica, las personas no deben aplicar”, dijo. “Insisto en que hay que consultar con un abogado antes de someter cualquier petición ante Inmigración, especialmente con DACA, porque es un beneficio discrecional que no está protegido por ninguna ley sino por la discreción del presidente y su administración”.

La consejera legal advirtió que, tal y como está el panorama sobre el futuro de los temas migratorios, no se puede emitir una postura única sobre quienes estén amparados por DACA, y dijo, una vez más, que mientras el programa siga vigente, la clave es asesorarse siempre y agregó que hay abogados gratis en la Ciudad.

“El consejo es no generalizar. Para todos es una decisión importante que cada quien debe tomar, individualmente, porque tampoco hay ninguna garantía y no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, pero por ahora sabemos que siguen aprobando los casos, pero sabemos también que en cualquier momento el presidente puede acabarlo”, agregó la experta, mencionando que si Trump decide poner fin a DACA, los beneficiarios podrían tener una esperanza.

Se trata de la iniciativa bipartidista “Bridge Act”, introducida por los senadores Lindsey Graham y Dick Durbin, que pretende que aquellas personas que tienen DACA puedan seguir viviendo y trabajando en el país con permiso del gobierno federal, con calidad de ley.

Pero, mientras se aclara el panorama y Trump se pronuncia sobre DACA, el consejo de conboy es claro: “El mensaje es mantenerse tranquilo por ahora, porque todo sigue lo mismo y es posible que como empresario Trump vea que los inmigrantes han tenido un impacto tremendo para la economía y no lo borre”.

Datos de DACA

El DACA original da alivio migratorio a personas que llegaron a EEUU antes de cumplir 16 años, que hayan sido menores de 31 años al 15 de junio del 2012 y que demuestren que han estado viviendo aquí continuamente desde el 15 de junio del 2007

El 23 de junio del 2016 la Corte Suprema de Justicia de EEUU bloqueó la implementación de los alivios migratorios DAPA y DACA extendido, que ayudarían a casi 5 millones de indocumentados a recibir una protección para permanecer legalmente en el país.

Según datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), más de 1,00,000 de inmigrantes se han beneficiado con DACA.

1,398,038 solicitudes de amparo fueron recibidas por Inmigración desde que empezó DACA y ha rechazado tan solo el 7% de ellas

El mayor número de beneficiarios de DACA provienen de México, con más de 935,000, El Salvador, con 43,926, Guatemala con 29,365, Honduras con 28,252 y Corea del Sur, con 13,067.

Los estados con mayor número de beneficiarios de DACA son California, Texas, Illinois, Nueva York, Florida y Arizona.

Más de 50,000 jóvenes se han beneficiado con DACA en Nueva York

Unos 250,000 potenciales beneficiarios en todo el estado aún no han aplicado

Requisitos para el DACA original

Tener menos de 31 años de edad para la fecha del 15 de junio del 2012

Haber llegado a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad

Haber residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007, hasta el presente

Haber estado físicamente presente en Estados Unidos el 15 de junio del 2012, y al momento de presentar la petición ante USCIS.

Estar actualmente en la escuela, o haberse graduado u obtenido un certificado de finalización de la escuela secundaria, un Certificado de Desarrollo de Educación General (GED), ser un veterano con licenciamiento honorable de la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

No haber sido condenado por un delito grave o un delito menor significativo, ni haber tenido tres o más delitos menores, y no constituir una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.

Pide ayuda gratis