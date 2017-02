Examante del ‘Gullit’ Peña asegura que él le pidió que abortara

La mujer afirma que tiene un hijo del futbolista y que no lo ha querido reconocer y darle su apellido

El año pasado se supo que Carlos ‘Gullit’ Peña, futbolista del León FC, mantendría una relación extramarital con una mujer de nombre Dennise Collazo, quien al parecer está embarazada y espera un hijo con el jugador, según publicaron varios medios mexicanos.

Dennise Collazo:

La relación no la han mantenido muy en secreto, ya que al parecer la esposa de Peña está enterada de la situación y la amante ha mantenido fotos en redes sociales en las que se ve al futbolista muy cariñoso con ela. Incluso se dijo que la distancia con ella fue la razón por la que el futbolista no estaba a gusto en Guadalajara y no pudo rendir con Chivas.

Hoy el jugador está de regreso en León, con el equipo que lo vio nacer en el fútbol profesional, pero le ha aparecido otro porblema extracancha, pues resulta que una mujer afirma que tuvo un hijo con el ‘Gullit’ y que éste, además de no reconocerlo, le pidió que abortara.

“Mi hijo tiene derecho a saber quién es su padre y llevar su apellido”, dijo Lucía de la Tejera a TV Notas, en declaraciones que recoge el diario deportivo mexicano RÉCORD.

Según, Tejera, ella cortó la relación con Peña cuando se enteró que el futbolista se acostaba con ella, su mujer y la otra amante, pero ya estaba embarazada.

“Quería que abortara, no dejaba de decirme: ‘no, mi amor, no puedes tenerlo'”, contó la mujer a la revista mexicana, y agregó que el futbolista nunca le dijo que estaba casada con Karla Patiño, con quien tiene dos hijas.

Hace poco el jugador estuvo en problemas por ser detenido tras sufrir un choque e ir manejando con aliento alcohólico, aunque en el partido del fin de semana logró marcar el gol del triunfo.