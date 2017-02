Johnny Lozada deja ‘Despierta América’ para irse a ‘Pequeños Gigantes USA’

"No es cuestión de si te vas o si te quedas, sino de evolucionar, es una excelente oportunidad para hacerlo"

Después de mucho suspenso sobre cuál sería el destino de Johnny Lozada en Univision, por fin se acabó el misterio, y este lunes por la noche en ‘Pequeños Gigantes USA’, se reveló que el querido boricua será el sexto Capitán de la competencia, el que se quedará con los niños que no fueron elegidos para ayudarlos a triunfar.

En exclusiva hablamos con el ex Menudo de su nuevo rol, el giro en su carrera y su futuro dentro de los medios de comunicación.

Pregunta: ¿Cómo te sientes con este cambio en tu carrera, ahora capitán de ‘Pequeños Gigantes USA’?

Johnny Lozada: Estoy bien emocionado, es un proyecto nuevo, en donde me da mucha ilusión porque voy a trabajar con niños… No es la primera vez que trabajo con niños, en México lo hice en dos novelas y sé cómo bregar con ellos, el hecho de que vaya a ser el ‘Capitán Sorpresa’, ese que va a rescatar a aquellos niños que tienen mucho talento, pero que desgraciadamente los jueces no pudieron seleccionarlo porque era uno o el otro, y no podía hacer nada, ahí es donde entra Johnny Lozada, el sexto capitán para rescatar esos talentos importantes que quieren llegar a la final pero que necesitan un poquito pulirlos y ya.

P: ¿Cómo se rescata y se le da confianza a un niño que ya trae su primer frustración consigo?

JL: Eso es una de las cosas bonitas de este sexto capitán, que nosotros le vamos a quitar la frustración, que pensaron que no iba a tener la oportunidad, pero ahí es donde entro yo y les digo: “Usted tranquilo, usted tiene potencia por lo tanto eres parte de mi equipo”.

P: Vas a ser una especie de Superhéroe…

JL: Si fuera un Superhéroe no estaría tan guayado (risas)… Oyendo las entrevistas y lo que dicen de mí, es hasta emocionante… Por ejemplo, una dice que quisiera que yo fuera su papá pero ya no se puede, otro que yo era como su hermano, entonces estas cosas de poder tener interacción con estos niños que son súper talentosos , poder ayudarlos en sus comienzos, en esta etapa tan crucial de su vida donde se están formando, aquí estas frustraciones las pueden llevar el resto de su vida, yo creo que es maravilloso que podamos darle esta segunda oportunidad.

P: Vienes enamorando varias generaciones desde Menudo, y ahora llegas a los más pequeñitos, ¿una nueva conquista?

JL: Yo no se si voy a conquistarlos, por lo menos voy a tratar de hacer mi mejor trabajo. En esta circunstancia yo los estoy rescatando, uno me dijo que yo era como un ángel caído del cielo, piensan que yo soy su superhéroe porque yo los rescate, ellos había perdido la competencia y la esperanza, estaban en su casa viéndolo por televisión, por eso es que ellos sienten eso, no significa que ellos saben mi historia, mi carrera, no tienen nada que ver con esto.

P: ¿Crees que eso, más allá del show, les sirve para saber que en la vida siempre puede haber otra oportunidad?

JL: Yo creo que sí, yo soy fiel creedor en las segundas oportunidades, hay veces que uno tienen un tropiezo y eso no significa que tú no eres lo que eres, es solo un momento que no te permitió dar tu máximo, por eso una segunda oportunidad es tan importante en un ser humano, y eso se ha demostrado en la historia, porque esa segunda vez te esfuerzas tanto, ahí es donde el ser humano saca lo mejor de ti.

P: ¿Qué significa para ti esta nueva oportunidad en tu carrera donde dejas un show donde estuviste tantos años, como ‘Despierta América’ para irte con los chiquitos?

JL: Es como crecer, voy a darle la oportunidad a muchos niños que conozcan lo que yo aprendí, lo que llevo trabajando por tantos años, y por lo que me he esforzado y lo he convertido en mi modo de vida.

P: ¿Te costó tomar la decisión del cambio?

JL: Aquí no hay una cuestión de cambio total, mañana me tengo que levantar a las 4 AM, al contrario, esto son momentos para crecer, no es cuestión de si te vas o si te quedas, sino de evolucionar, es una excelente oportunidad para hacerlo.

P: ¿Qué va a pasar contigo después de ‘Pequeños Gigantes USA’?

JL: Seguiré en la cadena, espero yo, vendrán otros programas, posiblemente seguiré haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora, todavía no empezó el programa, denme chance.

P: ¿Qué tiene que tener tu ‘Pequeño Gigante’?

JL: Tiene que tener disciplina, pasión por lo que hace y sobretodo talento, eso es muy importante, hoy estamos una época en donde colocarte en una posición puede ser muy importante por la tecnología, yo creo que lo básico aquí es el talento, y que aprendan las cosas bien, como van, que no brinquen charcos, el hacer la cosas como Dios mandan es lo correcto.

P: Qué significa para ti hoy ‘Pequeños Gigantes USA’ y ‘Despierta América’?

JL: “Despierta América’ es con lo que he criado a mis hijos, el programa que me apasiona… ‘Pequeños Gigantes’ es una oportunidad de crecer, de evolucionar y de ayudar a otros que van creciendo.