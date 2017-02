Adónde ir y qué hacer en la Florida Central

Jueves 16 de febrero

Tertulia en español

El primer, tercer y quinto jueves de cada mes tiene lugar en la Biblioteca Edgewater una singular tertulia en la que se habla sobre la cultura, el arte y las letras en español. Es gratis, a las 6.30 pm en 5049 Edgewater Dr, Orlando, Fl. Más información al 321-594-3836.

Viernes 17 de febrero

Júntate con los dinosaurios

Erth’s Dinosaur Zoo Live, un singular evento en el que los además de disfrutar una representación singular asistentes podrán interactuar con impresionantes y muy realistas figuras de dinosaurios. Es una oportunidad de entretenimiento y educación para toda la familia. El viernes 17 de febrero en el Dr. Phillips Center, entradas $49.50 (show y ‘encuentro’ con dinosaurios). Detalles en: http://www.drphillipscenter.org

Expo de antigüedades

Del 17 al 19 de febrero el Orlando Museum of Art (2416 N Mills Ave, Orlando, FL) realiza una exhibición de antigüedades y objetos de jardín, de 10 am a 5 pm (viernes y sábado) y de 11 am a 4 pm (domingo). La entrada es $15 e incluye la entrada al museo. Información: http://www.omart.org

Seminarios sobre salud

Aprenda sobre las opciones de Medicare y los beneficios que ofrece IMA Medical Center en los seminarios educativo que se desarrollarán el viernes 17 de febrero de 4 pm a 6 pm en el IMA Medical Center en 1044 Plaza Drive, Kissimmee, y el sábado 18 de febrero de 10 am a 1 pm en el IMA Medical Center en 3374 West Southport Road, Suite A, Kissimmee.

Sábado 18 de febrero

Julio César / La Pureza

Un baile para enamorados con la participación de Julio César / La Pureza y producido por Milagros Salón. El 18 de febrero a las 8 pm en 11500 S. OBT Ste #2, Orlando. Entrada $28 por pareja, cena incluida. Más información: 407-449-9189

Orquesta Sinfónica de UCF

La Orquesta Sinfónica de la Universidad de la Florida Central se presenta el 18 de febrero a las 7 pm en la iglesia Luterana St. Luke (2021 W. SR 426, Oviedo). Dirigida por Chung Park, la orquesta interpretará ‘Cuadros de una exposición’ de Mussorgsky/Ravel, y las interpretaciones de dos ganadores del concurso de concierto de la UCF. Más información en: sllcs.org/concert-series

Cantándole al amor

La Iglesia Bautista Central (2160 N. Hiawassee Rd, Orlando) del reverendo Dr. Luis Feliciano invita a su cena-concierto ‘Cantándole al amor’ con la participación artística de Soles de Colombia. $25. Este sábado 18 de febrero a las 7 pm. Información: 407-294-0840.

Domingo 19 de febrero

Elecciones ecuatorianas

El domingo 19 de febrero se realizarán las elecciones generales del Ecuador, para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, representantes por el exterior y parlamentarios andinos. Si se empadronó para votar o cambió su domicilio antes del 21 de agosto de 2016 visite el sitio web http://www.eleccionesecuador.com para ubicar donde le corresponde votar. En el área de Orlando el lugar de votación es 1033 State Road 436 (Semoran Blvd) Suite 209, Casselberry, FL. Si el sistema le indica que debe votar en Miami, llame al teléfono 407-272-8003 para conocer opciones de transporte.

Paseo en bicicleta en apoyo de los pequeños negocios

Prospera (antes HBIF) te invita a Tour Latino una serie de carreras, a pie y en bicicleta, que además de impulsar tu actividad atlética apoyan el desarrollo de las empresas pequeñas y los empleos en la región. Habrá carreras de bicicleta de 100 millas, 70 millas, 50 millas, 25 millas y 10 millas, además de otra a pie de 5 kilómetros. Será el domingo 19 de febrero con salida en Clermont Waterfront Park. Registro en: tourlatino.org

Miércoles 22 de febrero

Asesoría en salud

Un servicio de asesoramiento en salud gratuito es ofrecido cada miércoles a los residentes del Condado Oeste de Volusia en Hispanic Health Initiatibes (70 Spring Vista Dr. DeBary, FL. 32713.) de 12 pm a 6 pm. Para recibir el servicio se necesita mostrar dos evidencias de identidad y 2 evidencias de residencia en la región, o la tarjeta del Programa del WVHA ( West Volusia Hospital Authority), Más información: 386-320-0110.

Seminario para compradores de casa

Harbor Community Bank y Ser Colombia invitan a un taller gratuito para compradores de casa este miércoles 22 de febrero, de 5 pm a 6 pm en 430 N Semoran Blvd, Orlando. Información: 407-370-7715

Jueves 23 de febrero

Talleres para desarrollo de negocios

La organización Ser Colombia en colaboración con PROSPERA (antes HBIF) invita a las personas que deseen establecer un negocio (y con ello solicitar la visa de negocio) a una serie de talleres informativos. El próximo taller se titula ‘Estrategias exitosas para nuevos negocios’ y será presentado por Katia Medina el jueves 23 de febrero, a las 6 pm, en 7457 Aloma Ave. Suite #201, Winter Park, FL. Luego, el 16 de marzo se impartirá el taller ‘Taxes y aspectos legales’, a cargo de Claudia Rojas, a las 6 pm en la misma ubicación. El jueves 20 de abril, 6 pm, Camila Pachón impartirá el taller ‘Visas de negocios para extranjeros’ y el jueves 18 de mayo el taller ‘Plan de negocios’ será impartido a esa misma hora y en el mismo lugar, por Karen Vergara. Todos los talleres son gratis. Más información: info.SerColombia@gmail.com o 407 782 2666

Lunes 27 de febrero

Cumbre por la salud

El encuentro ‘Fight Like Health Summit’ en el que líderes, analistas, activistas y consumidores podrán discutir sobre el escenario de los servicios de salud de la Florida se desarrollará el lunes 27 de febrero, de 10 am a 4:30 pm, en 1002 East Palm Avenue, Tampa, FL 33605. Registro: $40. Información: 850-270-3492-

Celebración de la independencia dominicana

Toda la comunidad está invitada el lunes 27 de febrero a celebrar el 173° aniversario de la Independencia de la República Dominicana. La fiesta será en 3 Courthouse Square, en Kissimmee. El evento es gratis. Más información: 407-738-1204

Sábado 4 de marzo

Jazz in the Parks

El Condado Orange invita al festival musical Jazz in The Park, que además del talento de numerosos músicos ofrecerá maravillas culinarias para toda la familia, se realizará el sábado 4 de marzo de 4 pm a 7 pm en Cypress Grove Park, 290 Holden Ave, Orlando. Más información: OCFL.net/PArkEvents

Domingo 26 de marzo

Música coral y de cámara

El grupo Lutheran Cantata Choir and Chamber Ensemble interpretará obras de Bach, Mozart y Rutter el domingo 26 de marzo, 3 pm. En la iglesia Luterana St. Luke (2021 W. SR 426, Oviedo). La entrada es gratis. Más información: sllcs.org/concert-series