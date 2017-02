La visión y compromiso de Frank López, nuevo presidente de HCCMO

Se propone continuar con el trabajo colaborativo y en equipo para impulsar el desarrollo económico de Orlando y de los emprendedores latinos

Con una perspectiva de trabajo en equipo y de seguir la visión participativa de la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando (HCCMO) comenzó la gestión de Frank López, el nuevo presidente de esta organización líder en el desarrollo económico de los empresarios en Florida Central.

“El enfoque en lo común que tenemos el uno al otro, opuesto a lo que nos divide. Voy a seguir buscando unir a la comunidad latina, juntos vamos a liderar”, comentó López, y añadió que además de continuar con los eventos, seminarios y apoyo a los empresarios “ésta Cámara tiene una historia de envolvimiento y apoyo. Las contribuciones que ha hecho tiene mucho valor para las empresas pequeñas, el enfoque mío es no perder esa visión y valor que tienen los negocios hispanos”.

En una charla espontánea con varios medios de comunicación a nivel local y a tan pocas semanas de tomar oficialmente su puesto, López, expresidente y director ejecutivo de la Fundación de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC), expresó su deseo de seguir el trabajo de colaboración y expandir el camino del desarrollo económico de los negocios en la región, una labor que le no le es nueva por sus visitas y conexiones empresariales a lo largo de su vida.

“La comunidad de Orlando no es nueva para mí, la mayor parte de la familia está aquí en Orlando, he visitado Orlando de manera personal y de negocios, Me ha impactado ver la Junta Directiva de esta organización, su equipo de trabajo, ver el calibre y la experiencia de cada uno“, expresó López, de origen puertorriqueño, miembro de varias juntas directivas y con una amplia trayectoria de negocios y empresas. López ha sido reconocido por sus servicios estratégicos para el desarrollo de los emprendedores latinos en Estados Unidos.

Ante el crecimiento de la comunidad hispana en la región y la expansión de negocios puertorriqueños a la Florida Central, dijo estar dispuesto a lograr esas conexiones con su tierra natal y todos aquellos países interesados en hacer negocios en esta su nueva casa.

Por ello, ya confirmaron una misión de negocios con la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico a la Florida para expandir la exportación de sus productos.

“El desarrollo económico de esta región ha sido impresionante, me impresiona lo que ha pasado aquí en los últimos cinco años, con un crecimiento tremendo. Quiero seguir contribuyendo a ese impacto y crecimiento, y aportar de manera positiva y unida con las diferentes comunidades, que tienen diferentes experiencias pero tenemos una cultura en común”, agregó.

HCCMO realizó una búsqueda a nivel local y nacional entre más de 200 postulantes. La Junta Ejecutiva de la organización se reunió con un panel de líderes empresariales y miembros influyentes de la comunidad de negocios para llevar a cabo el proceso de selección.

“La trayectoria de Frank López demuestra su pasión por trabajar con organizaciones impulsadas por su misión. Él trae mucha experiencia, muchos contactos, es un colaborador que cree en los equipos de ganar-ganar, trae ideas innovadoras cómo atraer a los millennials y otras, nos sentimos muy entusiasmados con la oportunidad de trabajar con él”, dijo Lourdes Mola, presidenta saliente de la Junta Directiva del HCCMO.

López también dijo que le llamaba la atención la ubicación de esta Cámara, en el Centro Nacional del Emprendedor, dentro del mismo espacio en el que se encuentran otras organizaciones locales como Prospera (antes HBIF), entre otras que juntas buscan el progreso y realizar los sueños de los negociantes. “Boy a buscar maximizar los recursos disponibles”, comentó López.

El próximo 17 de febrero, en el almuerzo tradicional anual de HCCMO, López tendrá la oportunidad de dirigirse a los fiduciarios, miembros y socios, además de a invitados, funcionarios electos y miembros activos de esta comunidad.

—

Almuerzo de la HCCMO

El almuerzo anual se llevará a cabo en el Rosen Shingle Creek Hotel, en Orlando. En el evento se reconocerá a los miembros de la Junta saliente y se dará posesión a la nueva directiva, con Karla Muñiz como nueva presidenta de la Junta Directiva de HCCMO 2017-1018. En el evento se lanzará la campaña ‘Together We Lead’.