Medios españoles tunden con todo a Messi “¡Es el peor del Barcelona!”

El delantero argentino estuvo muy lejos de su versión en la catastrófica derrota del Barça frente al París Saint-Germain

Este martes, Lionel Messi no fue Lionel Messi. Estuvo apagado, errático, lejos de su mejor versión. Muy lejos. Y Barcelona lo sintió: 0-4 contra PSG, por la ida de los octavos de final de la Champions League. Hasta los medios más cercanos al mundo culé apuntaron al mal rendimiento del N°10: “Uno de sus peores partidos como blaugrana”, sentenció el diario Sport, que lo calificó con un tajante 2, la peor nota de la noche al igual que Andrés Iniesta, André Gomes y Sergio Busquets.

La explicación del periodista que firmó el análisis del equipo, Javier Miguel, no dejó lugar para contra argumentos: “¿Qué te pasó Leo? No es normal ver al argentino perdido en el campo, sin ideas y superado por la defensa rival. Ha firmado uno de sus peores partidos como blaugrana. Está a 90 minutos de perder otro Balón de Oro. Ya ni hablamos de la Champions sino de su interés personal. Parecía una sombra de sí mismo, más lento de lo normal y perdiendo balones, ofreciendo una imagen preocupante de impotencia y resignación”.

As, que no pone puntaje numérico, también describió el partido de Leo: “Tuvo una pérdida poco aceptable en él, empeñado en conducir casi andando un balón ante Rabiot. No tenía toque ni ánimo. Perdido, no fue el jugador que se esperaba de una gran noche. Naufragó entre líneas y el Barça echó de menos que diera un golpe en la mesa y fuera líder”.

Mundo Deportivo tampoco lo salvó. “Desconocido. El ’10’ no estuvo y eso fue una noticia malísima para un Barça que es evidente que depende sobre todo de que esté el argentino. Y casi siempre está. El problema es que esta vez no apareció ni siquiera con esa jugada salvadora que tantas veces se ha inventado. En su ausencia, nadie fue capaz de asumir de verdad ese papel. Para colmo, perdió el balón que dio pie al contragolpe del 2-0”.

Messi estuvo tan apagado que sus jugadas más destacadas lo tienen como protagonista de errores o como víctima del rival. Por ejemplo, el segundo gol de PSG llegó luego de que Leo perdiera la pelota en la mitad de la cancha.

Además, Leo sufrió un exquisito caño de Rabiot. Algo así como el que le hizo Juan Román Riquelme a Yepes.