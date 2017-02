¿Por qué conserva Chávez Jr. su foto con Trump como fondo en Twitter?

El boxeador mexicano mantiene una imagen en donde aparece con el ahora presidente de EEUU viendo el combate entre Mayweather Jr. y Pacquiao

Entre los espectadores famosos que acudieron a la llamada “Pelea del Siglo” entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao el 2 de mayo de 2015 en Las Vegas, se encontraba una pareja de figuras que difícilmente iban a pasar desapercibidos: el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. y el ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quienes presenciaron el combate juntos.

Días después, el magnate anunció su precandidatura por el partido Republicano para buscar la presidencia del país, pero en su discurso atacó a México, acusando al país vecino de enviar “drogas” y “violadores” a través de la frontera que comparten ambos países.

Fue en ese discurso también cuando prometió que construiría un muro y que haría que México pagara por todo.

“Están enviando gente que tiene muchos problemas, nos están enviando sus problemas, traen drogas, son violadores, y algunos supongo que serán buena gente, pero yo hablo con agentes de la frontera y me cuentan lo que hay”, dijo Trump, palabras que causaron gran repudio entre la comunidad latina y mexicana, especialmente.

Julio César Chávez Jr. también reaccionó a las duras palabras del entonces precandidato republicano.

En una entrevista a principios de julio de 2015 con EsNewsReporting.com, Chávez Jr. recordó que estuvo sentando con Trump en la pelea mencionada, cuando le preguntaron por las celebridades más famosas a las que conoce.

Y cuando lo cuestionaron acerca de su opinión sobre lo que dijo Trump de los mexicanos, el “Junior” respondió diciendo que “yo creo que él mismo no supo lo que dijo. Cuando mi padre peleó en Atlantic City, él le prestó un helicóptero para que fuera a Nueva York y se regresara y él ha sido amigo de la familia, no sé por qué dijo eso de los mexicanos, no creo que piense eso de todos los mexicanos”, dijo el sinaloense. “Creo que se equivocó”, agregó, diciendo que debería pedir disculpas, unas disculpas que nunca llegaron.

Sin embargo, un año y medio después, Trump es el presidente de Estados Unidos y se mantiene firme en su postura antiinmigrante, por eso resalta que Chávez Jr. mantenga de fondo en su cuenta de Twitter la foto en la que aparece sentado junto a Trump, mientras que su padre Julio César Chávez, a quien Trump le prestó en varias ocasiones helicópteros para transportarse, apareció en un video previo a las elecciones pidiendo el voto para Hillary Clinton.

Luego, unos días después de anunciarse la pelea ante “Canelo” Álvarez, Chávez Jr. dedicó una emotiva carta a los mexicanos, en la que decía entre muchas otras cosas que “sé que tendré en mi esquina a todo el pueblo (mexicano) que saca a sus familias adelante no importa que tan dura se vea la situación del país. Estaré peleando allá [EEUU], del otro lado, donde quieren levantarnos un muro, esta va por todos ustedes”, dedicó el sinaloense.

Entonces, ¿por qué conserva Chávez Jr. su foto con Trump como fondo en Twitter? Quizá el “Junior” tenga una buena razón para ello, quizá simplemente se le olvidó quitarla, pero entre sus palabras y lo que refleja, por lo menos en su cuenta de la red del pajarito, a Julito le hace falta más coherencia.