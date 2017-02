Selena Gomez se gasta 30.000 dólares en la fiesta de cumpleaños de The Weeknd

La cantante no tiene problemas en agasajar a su nuevo novio

Aunque el cantante Abel Tesfaye, más conocido por el sobrenombre artístico de The Weeknd no cumple 27 años hasta mañana jueves, eso no fue obstáculo para que su novia Selena Gomez organizara la semana pasada una multitudinaria fiesta para celebrar de antemano el primer cumpleaños que pasa con su novio.

Ella misma quiso pagar el festejo de su bolsillo a pesar de que ni siquiera pudo acudir al encontrarse en Nueva York para asistir a la Semana de la Moda de la ciudad.

Según el portal de noticias TMZ, la joven estrella no dudó en desembolsar cerca de 30,000 dólares para asegurarse de que su pareja y sus acompañantes, entre los que se encontraban los raperos French Montana, Big Sean y 2 Chainz, disfrutaban de unas horas inolvidables en el exclusivo club Dave & Buster’s de Hollywood, en el que, según el mismo medio, permanecieron desde las once de la noche hasta altas horas de la madrugada.

Tan considerado gesto no fue el único que la estrella del pop quiso tener con el hombre que le ha robado el corazón, ya que para compensarle por su ausencia de esa noche Selena también le invitó a pasar un romántico fin de semana a bordo de un lujoso yate, en el que, a buen seguro, ambos tuvieron la oportunidad de cultivar su amor en la más absoluta intimidad.

“Selena y The Weeknd rebosaban felicidad tras el viaje, y ambos volvieron a casa más enamorados y satisfechos que nunca. Es evidente que los dos solo tienen ojos el uno para el otro y se nota que entre ellos hay una complicidad especial. Selena proyecta más confianza que nunca en sí misma y Abel se siente muy afortunado de tenerla a su lado”, reveló un informante al programa ‘Entertainment Tonight’.