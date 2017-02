Video: Sylvia Pasquel en contra de Itatí Cantoral para serie de Silvia Pinal

La hija de la primera actriz no está de acuerdo con la decisión de la productora

Sylvia Pasquel no está de acuerdo con que Itatí Cantoral vaya a personificar a su madre, la primera actriz Silvia Pinal, en la serie que se prepara en Televisa.

“Yo se que Itatí es una excelente actriz y que va a sacar muy bien el personaje”, dijo en el programa “Hoy”. “Siento que no se parece a mi mamá, es la verdad y soy honesta al decirlo. No lo estoy haciendo en afán de critica destructiva pero siento que no se parece”.

En el programa radiofónico de Flor Rubio se dijo que Pasquel podría estar enojada por la elección de Cantoral ya que ella había candidateado a su hija, Stephanie Salas.

Contrario a la Pasquel, Silvia Pinal ha brindado todo el apoyo a la productora Carla Estrada y está de acuerdo con la decisión de darle el rol a Itatí.

“Para mi Itatí es muy buena actriz y siempre la he respetado como actriz, incluso ha trabajado conmigo bastante”, dijo la Pinal. “Realmente va a ser difícil encontrar el parecido porque son tres épocas de edad. Yo creo que hay que conseguir una persona que parezca de la edad y que tenga la capacidad suficiente para actuar”.

Serán tres mujeres quien den vida a Silvia Pinal en la serie: Nicole Vale en su etapa joven, Itatí Cantoral en la etapa adulta, y Sylvia Pasquel en la época madura.