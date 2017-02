Fotos: Elenco confirmado para telenovela ‘En Tierras Salvajes’ de Televisa

Con mamá…. #Repost @horaciopancheri with @repostapp ・・・ los hijos con su mama…. que lindo grupo se armo, estoy muy emocionado @diegooliveraok @iamdelafuente y la reina de Daniela Romo #entierrassalvajes #HERMANOSOTERO

A post shared by Cristian de la Fuente (@iamdelafuente) on Feb 16, 2017 at 11:52am PST