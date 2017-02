Cómo reaccionó Lionel Messi en su casa tras la humillación ante PSG

Según el diario Mundo Deportivo, Leo sigue furioso tras la derrota y cuenta las horas para que sea 8 de marzo, día del partido de vuelta en el Camp Nou por la Champions League

Son horas de pesar para Barcelona, serán días interminables hasta la revancha (el 8 de marzo) ante PSG por la vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Camp Nou tras perder 4-0 en la ida en París. Los compromisos por la Liga de España apenas serán parches rumbo al encuentro que puede definir todo.

Hubo frases, otros que le apuntaron a Luis Enrique. Lionel Messi quedó también en el centro de la escena tras jugar uno de sus peores partidos con la camiseta de Barcelona. Mundo Deportivo describió cómo está Leo por estas horas. Según uno de los diarios deportivos catalanes, Jorge, su padre, fue a verlo al crack a sus casa luego del encuentro y lo encontró muy enojado.

“A Messi le duele no haber estado a la altura, de no reconocerse. Asume que el segundo gol llegó por una pérdida suya en una zona de riesgo, que apenas pisó el área e intimidó y que no aportó ni una solución. No de es un tipo de crack que culpe a los demás y busque responsables en el campo o en el banquillo. Prefiere autoinculparse pero, esencialmente, vaciarse en el desquite. Cuenta las horas que falta y maldice que el calendario retrase tres semanas esta revancha”, escribió Mundo Deportivo.