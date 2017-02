NBA: empieza el fin de semana que es de otra galaxia (horarios de TV)

Mientras todos esperarán a ver el domingo a Durant y Westbrook como compañeros otra vez, la diversión arranca desde este viernes

El fin de semana más esperado de cada año en la NBA ha llegado.

Las estrellas del mejor basquetbol del mundo ya se encuentran en Nueva Orleáns para las festividades acostumbradas, empezando el viernes con el juego de jóvenes estrellas (primero o segundo año en la liga), siguiendo con el estelar espectáculo de concursos del sábado por la noche, que es lo más divertido que puede ofrecer la NBA, y culminando con el partido del domingo entre las estrellas del Este y Oeste.

LeBron James Kyrie Irving, de los Cavaliers, volverán a encontrarse con los astros de Golden State: Stephen Curry, Klay Tho ympson y Draymond Green, contra quienes han batallado en las pasadas dos Finales de la NBA.

Pero es la presencia de Kevin Durant, en su primer Juego de Estrellas con el uniforme de los Warriors, lo que predomina en el interés del público; concretamente, hay curiosidad y morbo sobre cómo será el trato de Durant y Russell Westbrook, los inseparables en el Thunder que ahora no se hablan e incluso se retan en la cancha tras la decisión de “KD” de irse de Oklahoma City sin siquiera darle una llamada a Westbrook.

El menú

Viernes

4 pm PT / 7:00 pm ET

Juego de Celebridades

(TV: ESPN)

6 pm PT / 9:00 pm ET

Juego de Jóvenes Estrellas Rising Stars Challenge

(TV: TNT)

Por tercer año, el formado es con una selección de Estados Unidos contra una del resto del Mundo, con todos los jugadores siendo de primero o segundo año.

Equipo EEUU: Devin Booker (Suns), Brandon Ingram (Lakers), Jahlil Okafor (76ers), D’Angelo Russell (Lakers), Karl-Anthony Towns (T-Wolves), etc.

Equipo Mundo: Buddy Hield (Bahamas, Pelicans), Nikola Jokic (Serbia, Nuggets), Willy Hernangómez (España, Knicks), Kristaps Porzingis (Letonia, Knicks), Domantas Sabonis (Lituania/EEUU, Thunder), etc.

Sábado

8 am PT / 11 am ET

Anuncio Salón de la Fama del Baloncesto

5 pm PT / 8:00 pm ET

Sábado de Estrellas

(TV: TNT)

Concurso de Habilidades

Participantes: Kristaps Porzingis (Knicks), DeMarcus Cousins (Kings), Anthony Davis (Pelicans), Nikola Jokic (Nuggets), Isaiah Thomas (Celtics), Gordon Hayward (Jazz), John Wall (Wizards), Devin Booker (Suns)

Concurso de Triples

Participantes: Eric Gordon (Rockets), Kyrie Irving (Cavaliers), Kyle Lowry (Raptors), Wes Matthews (Mavericks), C.J. McCollum (Blazers), Klay Thompson (Warriors), Kemba Walker (Hornets), Nick Young (Lakers)

Concurso de Clavadas

Participantes: Derrick Jones (Suns), Aaron Gordon (Magic), Glenn Robinson (Pacers), DeAndre Jordan (Clippers)

Domingo

5 pm PT / 8 pm ET

66 Juego de Estrellas

de la NBA (TV: TNT)

Las estrellas

CONFERENCIA Este

Abridores

Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Jimmy Butler (Bulls)

LeBron James (Cavaliers)

DeMar DeRozan (Raptors)

Kyrie Irving (Cavaliers

Suplentes

Carmelo Anthony (Knicks)

Paul George (Pacers)

Kyle Lowry (Raptors)

Paul Millsap (Hawks)

Isaiah Thomas (Celtics)

Kemba Walker (Hornets)

John Wall (Wizards)

Coach: Brad Stevens (Celtics)

CONFERENCIA Oeste

Abridores

Anthony Davis (Pelicans)

Kevin Durant (Warriors)

Kawhi Leonard (Spurs)

Stephen Curry (Warriors)

James Harden (Rockets)

Suplentes

DeMarcus Cousins (Kings)

Marc Gasol (Grizzlies)

Draymond Green (Warriors)

Gordon Hayward (Jazz)

DeAndre Jordan (Clippers)

Klay Thompson (Warriors)

Russell Westbrook (Thunder)

Coach: Steve Kerr (Warriors)