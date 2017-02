Lucía Villalón rompe el silencio y revela la causa de su ruptura con Chicharito

Dos medios españoles han publicado un par de entrevistas en donde la periodista aseguró que Hernández fue poco leal con ella y que le falló en los momentos en que más le necesitaba

Luego de varios días de especulaciones respecto a la relación que hasta hace poco sostenían Chicharito y la periodista española Lucía Villalón, la cual habría llegado a su fin sin conocerse las causas, aunque mucho se especuló sobre una posible infidelidad del jugador del Bayer Leverkusen con la actriz Camila Sodi, finalmente la expareja del futbolista ha salido a aclarar el por qué se dio su ruptura.

Este lunes, el periódico “El Mundo” publicó una entrevista realizada a Lucía, en donde la joven fue breve e indicó que nunca se esperó que su relación se terminara, cuando ya tenían planes de boda para este verano.

😃😃😃 A post shared by Lucia Villalon Puras (@lucia_villalon) on Mar 13, 2016 at 2:13pm PDT

“Lo peor ha sido la deslealtad. No me lo esperaba”, indicó Lucía, a quien también se le cuestionó respecto al posible romance que Javier Hernández tendría con Sodi.

“Bueno, cada uno hace su vida y cada uno tiene sus tiempos de reacción o de luto, como se quiera llamar. Si él ha rehecho su vida, que le vaya muy bonito. Eso hay que respetarlo. Igual que se espera de uno mismo que le respeten, yo tendré que respetar los tiempos de los demás”, comentó.

Más tarde, otro medio español dio a conocer otra entrevista que habría dado Lucía hace un par de días, en donde aseguró que su noviazgo con Chicharito terminó porque sintió que la abandonó cuando más lo necesitaba.

En diciembre pasado, Villalón tuvo que someterse a una cirugía de pulmón y según la chica, Chicharito se preocupó poco por ella.

“Apenas se interesó en venir a verme. En ese momento, yo esperaba más y me sentí muy sola. A partir de allí, comenzó el final de nuestra relación. Yo tengo claro que también he cometido errores, como todo el mundo, pero él me falló, me dejó abandonada en el hospital”.

Lucía ahora se concentrará en su trabajo, pues considera que es la mejor terapia para olvidar al Chicharito y aseguró que no habrá reconciliación y que no piensa volver a tener una relación amorosa con algún otro futbolista.