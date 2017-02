¿Paulina Rubio planea demandar tras su caída en show?

Aparentemente el escenario no contaba con los requerimientos necesarios para evitar el accidente que sufrió

Después de la caída que sufrió Paulina Rubio en el Carnaval de Campeche, ella y su equipo de trabajo amenazaron a los organizadores del evento con una posible demanda debido a que aparentemente el escenario no contaba con los requerimientos necesarios para evitar el accidente que sufrió mientras interpretaba su tema ‘El último adiós’, en la coronación de los reyes de la Universidad Autónoma de Campeche.

Guadalupe Medina, conductora y colaboradora del tradicional Carnaval de Campeche, informó al Diario Basta sobre la situación que vivió ‘La Chica Dorada’.

“Cuando se cayó, pensé que no se iba a levantar, pero profesionalmente lo hizo. Los que estuvieron detrás del escenario escucharon eso, lo de una demanda que podría poner por lo que vivió. El representante artístico de este evento no ha querido hablar del tema, lo que sí es un hecho es que no fue un error de la empresa, porque las pasarelas cuentan con todo el equipo técnico y es evidente que la del error fue de ella porque no se fijó bien dónde estaba caminando. Además su equipo es el que falló al no avisarle con luces hasta dónde llegaba el escenario”.

Cabe señalar que Paulina invitó a Gerardo Bazúa a cantar el tema ‘Golpes en el corazón’, y se dieron un beso.

POR: Gabriel Cuevas