Prohíben a dos equipos en Brasil transmitir partido por YouTube y se niegan a jugar

Atlético Paranaense y Coritiba acordaron que el encuentro entre ambos se emitiera vía streaming; la Federación Paranaense no lo permitió y los clubes cancelaron el clásico

Contrariados por la negativa de la Federación Paranaense de Fútbol (FPF) a transmitir su partido gratis y a través de YouTube, Atlético Paranaense y Coritiba se negaron a jugar el clásico este domingo, por la quinta fecha del campeonato Paranaense.

El caso podría quedar en una simple curiosidad, de no formar parte de una fuerte lucha de los clubes más débiles del país vecino parar lograr mejores condiciones económicas en la negociación de los derechos de transmisión.

Al no llegar a un acuerdo con la Red Globo, poseedora de dichos derechos, tanto Atlético Paranaense como Coritiba habían acordado transmitir el clásico de forma gratuita, vía streaming, por intermedio de YouTube. Pero la FPF le bajó el pulgar a una propuesta que podía sentar un precedente peligroso para sus intereses.

De acuerdo con lo informado el viernes por Coritiba, la Red Globo ofreció cerca de un millón de reales a repartirse entre ambas entidades (Coritiba y el Paranaense) por la transmisión de todos los partidos válidos por el campeonato estadual. Ambos consideraron demasiada escasa la oferta, y la rechazaron.

El acuerdo para televisar vía YouTube les aseguraba a ambos clubes ingresos más que interesantes: las 28 placas publicitarias del estadio Arena da Baixada fueron comercializadas y los ingresos se iban a repartir en partes iguales por ambas entidades. Nada de esto ocurrió.

Ambos equipos se reunieron en el medio del campo de juego, se intercalaron y se tomaron de la mano, a modo de protesta, a la espera de una aprobación que jamás llegó y bajo una lluvia de aplausos de los hinchas. Pero después de una hora de espera trunca, decidieron suspender el clásico.

El presidente del Atlético-PR, Luiz Sallim Emmed, criticó la falta de sentido común de la Federación: “El presidente de la Federación no tiene la sensibilidad suficiente para entender lo que está pasando aquí. No podemos ser rehenes de ideas tan estrechas, como está ocurriendo ahora.”

Ahora, será la Federación Paranaense la que evalúe qué medidas tomar. Pero sólo se manifestará después de consultar a su equipo legal, ya que no se jugó un partido programado, pero al mismo tiempo ambos equipos estuvieron en tiempo y forma en el campo de juego, por lo que no se puede declarar a uno de ellos ganador por la no presentación del rival.

Seguramente, esta confusión generará más novedades en los próximos días. Y ampliará un debate necesario.