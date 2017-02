Aracely Arámbula pide ayuda para compañero de ‘La Doña’ que sufrió un accidente

Un compañero muy querido de trabajo y amigo en #LaDoña Omar un chico deportista fuerte con muchas ganas de conseguir sus sueños trabajaba en la novela gracias a el y al equipo de audio uds scuchan nuestra historia muy bien ! Optimista un hombre muy educado siempre pidiendo permiso para poner el audio en cada escena de actitud súper positiva ! Si !!! Mi querido Omar sufrió un desafortunado accidente en una de nuestras escenas todos lo lamentamos mucho 😞 nos dolió el alma verlo caer de 7 u 8 metros de altura …… Porsupuesto que la empresa se hizo cargo de la operación y hospital le acondicionaron un cuarto en su casa especial y siguen cubriendo gastos solo que es una manera de ayudar por medio de todos nosotros un hombre joven de 35 años de edad que quiere cumplir sus sueños y volver a caminar !! Queremos verlo caminar de nuevo ✨🙏🏻✨#ARAFAMILIA Ustedes que siempre son tan generosos conmigo hoy les pido su apoyo para este querido Amigo que toda su familia y los compañeros actores de #LaDoña producción y yo queremos verlo de nuevo de pie 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 apoyemos nosotros seguimos apoyando por supuesto y hoy les pido nos ayuden ustedes ya que es un camino largo que recorrer para verlo de nuevo caminando #UnidosporOmar #SisePuede #DoñaFamilia me ayudan a lograrlo ✨🙏🏻✨👌🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pueden donar en el siguiente link se cobra en dólares 10, 20 , 30 , 50 la cantidad que Uds quieran y puedan donar gente de México la cantidad donada será en dolares y a Uds se les hará el retiro de lo equivalente en pesos. #GRACIAS #Sipodemos👊🏻 https://www.gofundme.com/caminando-por-omar hoy Por Omar ✨🙏🏻✨❤️❣️

