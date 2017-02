Video: Mariana Seoane sufre discriminación de parte de un latino

El acto que la actriz de "El Chema" relató sucedió en Los Ángeles

Tras su reciente visita a Los Ángeles, donde presentó su show, la cantante Mariana Seoane se dijo víctima de discriminación por parte del Gerente del hotel donde se hospedaba.

“Hoy me pasó un incidente con un gerente del hotel donde yo estaba, que más mexicano que el nopal y creo que se llamaba Pedro y le hablé en español y no me quiso contestar en español”, señaló consternada al programa “El Gordo y la Flaca”.

Y agregó: “Este tipo de cosas lastiman porque no puedes renegar tus raíces, no puedes decirme que no entiendes español, cuando hablas español, este tipo de cosas hacen que el país no esté bien, mi país y la gente que viene a aquí, espero que nos unamos más como mexicanos”.

Asimismo, la también actriz adelantó que la obra ‘Amor Eterno’, no autorizada por los herederos del fallecido Juan Gabriel, próximamente estará de regreso en el escenario.

“Vamos a regresar que es lo que importa y vamos a presentarles a todos, al público, a nuestra gente querida esta obra maravillosa”, concluyó.

Brenda Hernández