Vocalista de Jarabe de Palo no tiene mucho tiempo de vida

Pau Donés tiene cáncer terminal y hay pocas posibilidades de superarlo

Pau Donés, vocalista de la banda española Jarabe de Palo, está en una etapa difícil de su vida, ya que hace algunos días recayó por el cáncer de colon que padece desde hace años y que, según, había vencido.

Los médicos de Donés determinaron que el cáncer que se desarrolló en el organismo del cantante es terminal, y que la posibilidad de sobrevivir solo es de un 20%, aproximadamente, un poco más de cinco años.

“Los médicos han dicho que solo hay un 20% de posibilidades de que viva más de cinco años. ¡Pues ya son 20! Y yo quiero ser uno de esos. Me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo”, dijo.

Esta noticia impactó a los seguidores de la banda y amigos cercanos del español, pero Donés afirma que esta enfermedad lo ha hecho feliz:

“Yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora lo soy. Creo que desde que ejerzo de padre de mi hija, me quiere un poquito más. Intenté dar mucha calidad al tiempo que le he dispensado, pero ha sido muy poco. Ahora la he recuperado y por eso digo que no me quiero morir, porque la gente que me quiere no se lo merece”, añadió.