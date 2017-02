Adónde ir y qué hacer en la Florida Central

Jueves 23 de febrero

Talleres para desarrollo de negocios

La organización Ser Colombia en colaboración con PROSPERA (antes HBIF) invita a las personas que deseen establecer un negocio (y con ello solicitar la visa de negocio) a una serie de talleres informativos. El próximo taller se titula ‘Estrategias exitosas para nuevos negocios’ y será presentado por Katia Medina el jueves 23 de febrero, a las 6 pm, en 7457 Aloma Ave. Suite #201, Winter Park, FL. Luego, el 16 de marzo se impartirá el taller ‘Taxes y aspectos legales’, a cargo de Claudia Rojas, a las 6 pm en la misma ubicación. El jueves 20 de abril, 6 pm, Camila Pachón impartirá el taller ‘Visas de negocios para extranjeros’ y el jueves 18 de mayo el taller ‘Plan de negocios’ será impartido a esa misma hora y en el mismo lugar, por Karen Vergara. Todos los talleres son gratis. Más información: info.SerColombia@gmail.com o 407 782 2666

Taller sobre discriminación en la vivienda

Conozca sus derechos en materia de vivienda justa y contra la discriminación en un taller de la Working Together Coalition que se celebrará el jueves 23 de febrero, de 11 am a 1 pm, en Goodwill East (3911 E Colonial Dr. Orlando). No tiene costo, pero el cupo es limitado. Información: 407-504-0401.

Domingo 25 de febrero

Capacitación en redes sociakes

Higher Dreams y Zanibel Melo impartirá el primer ‘Social Media Boot Camp’ en Nova University, para ofrecer capacitación en manejo de medios sociales e internet a profesionales, empresarios, empleados y público en general. El evento se realizará el domingo 25 de febereo, será en inglés y español y tiene cupo limitado. Informes: 407-414-0950.

Lunes 27 de febrero

Clases de actuación

Clases de actuación para niños, adolescentes y adultos se ofrecen a partir del lunes 27 de febrero y cada lunes durante cuatro meses en 19 Broadway, Kissimmee. El horario es de 6 pm a 7 pm par aniños y de 7 pm a 9:30 pm para adolescenes. La matrícula infantil se ofrece a mitad de precio: $25. Más información: 407-235-8851.

Cumbre por la salud

El encuentro ‘Fight Like Health Summit’ en el que líderes, analistas, activistas y consumidores podrán discutir sobre el escenario de los servicios de salud de la Florida se desarrollará el lunes 27 de febrero, de 10 am a 4:30 pm, en 1002 East Palm Avenue, Tampa, FL 33605. Registro: $40. Información: 850-270-3492-

Celebración de la independencia dominicana

Toda la comunidad está invitada el lunes 27 de febrero a celebrar el 173° aniversario de la Independencia de la República Dominicana. La fiesta será en 3 Courthouse Square, en Kissimmee. El evento es gratis. Más información: 407-738-1204

Martes 28 de febrero

Pinceladas de mujer

Para celebrar su segundo aniversario, la organización Pinceladas de mujer invita a un evento singular este martes 28 de febrero, de 11:30 am a 3:30 pm en Eddie V’s Prime Seefod en Orlando. El atuendo debe ser vestido blanco con accesorios rojos.

Viernes 3 de marzo

El Magic celebra la hispanidad

El equipo Orlando Magic de la NBA invita a su HBC Latin Night, donde se celebrará la cultura hispana y se podrá disfrutar del mejor baloncesto del planeta: Orlando Magic vs Miami Heat. Las entradas comienzan en $25 y parte de los ingresos se donarán para dar becas a alumnos hispanos. El viernes 3 de marzo, 7 pm en Amway Center, Orlando. Informes: 407-916-2523

Sábado 4 de marzo

Feria de asesoría sobre inmigración

Entérate de tus derechos y opciones que tienes en materia de inmigración, DACA, ciudadanía y preparación ante riesgo de deportación. El sábado 4 de marzo en Hope Community Center (800 S Hawthorne Ave, en Apopka). El registro es gratis. Información: 407-880-4673.

Música de ensamble de vientos

El Wind Ensemble de Concordia University, Nebraska, dirigido por Andrew Schultz de presenta esta sábado 4 de marzo, a las 7 pm, en St. Luke’s Lutheran Church (2021 W. State Road 426, Oviedo, FL). Más información: sllcs.org/concert-series

Jazz in the Parks

El Condado Orange invita al festival musical Jazz in The Park, que además del talento de numerosos músicos ofrecerá maravillas culinarias para toda la familia, se realizará el sábado 4 de marzo de 4 pm a 7 pm en Cypress Grove Park, 290 Holden Ave, Orlando. Más información: OCFL.net/PArkEvents

Domingo 26 de marzo

Música coral y de cámara

El grupo Lutheran Cantata Choir and Chamber Ensemble interpretará obras de Bach, Mozart y Rutter el domingo 26 de marzo, 3 pm. En la iglesia Luterana St. Luke (2021 W. SR 426, Oviedo). La entrada es gratis. Más información: sllcs.org/concert-series