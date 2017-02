Descubriéndote a través de tus múltiples vidas

Entrevista a Ann C. Barham, autora de 'The Past Life Perspective'

Historiadores y pensadores de todas las épocas afirman que para comprender nuestro presente y prepararnos para el futuro es necesario echar un vistazo al pasado. La autora y terapeuta Ann C. Barham lleva esta filosofía al extremo: ni más ni menos que haciéndonos redescubrir nuestras vidas pasadas mediante una revolucionaria terapia de regresión que no solo hace de la reencarnación una fascinante realidad, sino un elemento fundamental para ayudarnos a aprender de los sucesos clave protagonizados por nuestras antiguas personalidades.

En su exitosa obra The Past Life Perspective: Discovering Your True Nature Across Multiple Lifetimes, Barham detalla sus 16 años de experiencia en esta poco convencional práctica, compartiendo con sus lectores las sesiones más interesantes mantenidas con sus clientes. De acuerdo a su autora, los eventos traumáticos y sustancialmente relevantes de nuestras vidas pasadas son capaces de afectar de forma significativa las acciones, emociones y relaciones personales y profesionales que vivimos en nuestra existencia actual. Un enfoque verdaderamente único que acerca algunos de los fundamentos básicos de las filosofías New Age al público general, independientemente de sus creencias o afinidades espirituales.

Ann Barham ha tenido la amabilidad de concedernos una entrevista donde nos explica mejor las claves del éxito de la terapia de regresión de vidas pasadas.

The Past Life Perspective: Discovering Your True Nature Across Multiple Lifetimes fue publicado el pasado verano, y desde entonces ha ganado mucha atención tanto por parte de la crítica como del público. ¿Podría resumir en pocas palabras cuál es el objetivo, la audiencia y el tono del libro para alguien que no sepa nada acerca de esta terapia?

El objetivo del libro es expandir la conciencia general ante el impacto que nuestras vidas pasadas tienen en una nuestra experiencia del presente, y en cómo podemos trabajar con recuerdos de vidas pasadas para liberarnos de patrones que nos limitan y conectar con fortalezas y talentos. Ha sido escrito tanto para el creyente en la reencarnación como para el escéptico, ya que las historias de estos clientes también pueden ser interpretadas como metáforas dramáticamente sanadoras que traen un cambio significativo. La obra saca a relucir la realidad de la eterna naturaleza espiritual de nuestra existencia, y ayuda a los lectores a reconocer el nexo de humanidad que todos compartimos independientemente de sexo, raza, credo o tendencias políticas. Mi intención es entretener con historias fascinantes de la vida diaria, así como estimular el razonamiento y proporcionar ejercicios con los que los lectores pueden implicarse por sí mismos para ampliar su propia perspectiva.

De acuerdo a la teoría detallada en su trabajo, las experiencias traumáticas de nuestras vidas pasadas todavía pueden afectar nuestras acciones, emociones, salud y relaciones actuales de forma significativa, abriendo nuestras mentes a diferentes culturas y permitiéndonos aprender habilidades ocultas. ¿Alguna vez ha sentido algo así de forma personal en su vida? ¿Que una de sus previas encarnaciones le haya guiado o ayudado de alguna manera? Y si es así, ¿cómo?

¡Por supuesto! He realizado un buen número de sesiones de vidas pasadas yo misma para ayudar en la curación de problemas físicos y superar dinámicas complejas en mis relaciones y limitaciones personales. En lo referente a sacar a relucir habilidades de una vida anterior que pudieran ayudarme hoy en día, diría que la más significativa fue descubrir que tuve una vida pasada como sacerdotisa en el Antiguo Egipto profundamente conectada a los dioses de su tiempo y con altas verdades espirituales, y que utilizaba dichas habilidades para ayudar a la gente corriente. Creo que su fuerza y su visión es en ocasiones algo que ahora soy capaz de encauzar en mí a medida que me muevo hacia un mayor servicio público en mi trabajo, y ella es parte de lo que me conduce a ello. También he encontrado muchos talentos en mis vidas pasadas que he sido capaz de utilizar en mi vida actual, incluyendo habilidades en los negocios, liderazgo, escritura y sanación.

¿Podría indicar algunas de las ventajas de la terapia de regresión de vidas pasadas frente a las terapias tradicionales? ¿Cómo podría una persona escéptica beneficiarse de ella?

La terapia de vidas pasadas funciona de una manera mucho más rápida que la terapia tradicional. En una única sesión de hora y media o 2 horas he visto a clientes liberarse de un problema que llevaban arrastrando durante 10 años con terapias tradicionales. El trabajo con vidas pasadas también incorpora una significativa exploración espiritual, y muchos clientes alcanzan una comprensión y una conexión espiritual similar a la de las personas que han experimentado una Experiencia Cercana a la Muerte (ECM), pero sin el trauma típicamente asociado a la misma.

Resulta que muchos clientes con los que trabajo son escépticos. No saben si creen en vidas pasadas o no, y simplemente quieren probar. Normalmente protagonizan sesiones excelentes que pueden llegar a cambiarles la vida. Tanto si consideran la experiencia como el recuerdo de una vida pasada o una imaginativa metáfora de lo que le ocurre en su vida, el enfoque engendra un poderoso cambio que no requiere de un intenso programa de automejora posterior. Como estamos trabajando a un nivel muy profundo con la mente inconsciente, el cambio generalmente fluye de una forma natural y orgánica.

La posibilidad de conectar con nuestras antiguas y olvidadas personalidades de vidas anteriores suena de lo más atractivo. ¿Cómo funciona esta conexión? ¿Cómo de directo puede ser este “diálogo” entre dos o más versiones de nosotros mismos, y cuánto tiempo se requiere para alcanzar el nivel de conciencia necesario para conseguirlo?

Una vez has experimentado la vida a través de tus anteriores personalidades, dispones de un sentimiento de cómo esa personalidad piensa y siente las cosas, o qué acciones tomaría. En una sesión típica, los clientes alcanzan un nivel de relajación e introspección que nos permite acceder a anteriores personalidades durante unos 20 minutos, y después pasamos una hora o más centrándonos en sus vidas pasadas. Una vez se ha establecido esa comunicación, es bastante sencillo reconectar en momentos de calma y meditación para intuir qué es lo que esa personalidad habría dicho respecto a ciertas cosas. Sería algo similar a preguntarte a ti mismo, después de que tus padres hayan fallecido, “¿qué diría ahora mi madre sobre mí?” Normalmente tienes una idea bastante clara de cuál sería su consejo. Otra buena técnica consiste en escribir un diálogo entre ti mismo y tu personalidad pasada, anotando lo que te ocurre desde el punto de vista de tu yo del pasado.

Durante sus años de experiencia personal y profesional con terapia de regresión de vidas pasadas seguramente haya escuchado muchas historias interesantes. ¿Podría compartir con nosotros algunas de las más apasionantes o revolucionarias que alguno de sus pacientes haya experimentado?

The Past Life Perspective contiene algunas de mis historias favoritas de clientes reales durante los últimos 20 años, por lo que animo a mis lectores a disfrutar de ellas. Pero voy a compartir contigo una increíble experiencia que no figura en el libro, ya que trabajé con el cliente recientemente: un hombre transgénero (nació mujer, pero se sometió a un cambio de sexo para ser varón) residente en el sur de los Estados Unidos que sufría una intensa y visceral reacción ante el odio y la injusticia que estaba viendo tras las recientes elecciones presidenciales. Quería llegar al fondo de esos fuertes sentimientos, porque no le dejaban ni dormir.

Desenterramos una existencia pasada que en la que vivió como un esclavo joven y fuerte que trabajaba en una plantación de algodón a inicios del siglo XIX. Se sentía indignado ante el maltrato y abuso sexual de las esclavas a manos del propietario de la plantación. Cuando una joven esclava quedó embarazada por el hijo del dueño, este joven atacó al violador y fue, por supuesto, asesinado por ello. Viajamos aún más atrás para ver qué podía haber desencadenado esta reacción, y descubrimos otra vida pasada en la que era un habitante autóctono de la antigua Britania ocupada por el Imperio Romano (lo que correspondería a Inglaterra e Irlanda hoy en día). Una vez más este hombre se fue incapaz de aguantar los abusos cometidos por los señores de alta cuna, particularmente decididos a destruir los derechos de las mujeres. Se trataba de una sociedad matriarcal, donde tierra e identidad se heredaban por la línea consanguínea entre las féminas. El antiguo yo de mi cliente fue masacrado en la rebelión de la reina celta Boudica contra los romanos.

Decidimos investigar por qué este individuo perdía continuamente la vida en su lucha por la libertad y la justicia. Fue entonces cuando hallamos otra vida pasada en la que se cambiaron completamente las tornas: mi cliente era un aristócrata francés que usaba y abusaba de las mujeres a voluntad utilizando su poder y riqueza. En este caso su fin vino acompañado de cierta justicia poética, ya que murió de sífilis. Según parece, todas estas vidas pasadas configuraron esta necesidad de experimentar un rol de indefensión y de tener que luchar por los derechos humanos básicos para obtener compasión y el entendimiento del daño que había realizado.

Tras este proceso me enteré de que esta persona todavía estaba implicada en la lucha contra la injusticia, pero en esta ocasión ha sido capaz de hacerlo mediante la escritura y el activismo y sin perder la vida. Ya no necesita morir por la causa. También fue interesante observar su deseo de ser hombre pese a haber nacido en el cuerpo de una mujer en relación al abuso femenino que presenció y su fuerte identificación masculina durante sus vidas pasadas.

Algunos podrían tratar su enfoque con escepticismo debido a las implicaciones religiosas que podría suponer para numerosos sistemas de creencias y culturales de todo el planeta. ¿Cómo encaja la terapia de regresión de vidas pasadas en la forma que tienen las religiones mayoritarias de interpretar la vida, la muerte y el más allá?

En nuestra cultura occidental, a menudo no nos damos cuenta de que la mitad de la población mundial (y, de hecho, el 25% de los adultos de los Estados Unidos) acepta la reencarnación como un hecho dentro de la existencia humana. Aunque el cristianismo no abraza actualmente esta creencia, muchas otras religiones mayoritarias sí lo hacen, incluyendo las ramas esotéricas del judaísmo y el mormonismo, así como los hindúes, jainistas, budistas y sikhs. De hecho, los primeros cristianos también aceptaban el hecho de que nuestras almas se expresan a lo largo de múltiples vidas. Esta creencia no fue abandonada por la doctrina oficial cristiana hasta que fue políticamente conveniente cuando el Emperador Constantino decidió unificar su reino bajo un único mandato religioso alrededor del 325 AD.

Me he dado cuenta de que, mientras que el cliente tenga una mente abierta, no importa si cree en la reencarnación o no. Recuerdan del mismo modo poderosas historias, las cuales resultan ser útiles y transformadoras en sus vidas actuales. También son capaces de llegar a un nivel de experiencia espiritual que podría ser similar al alcanzado por los místicos cristianos en sus oraciones o por otros fieles en profunda meditación.

No hay nada que temer de la creencia en la reencarnación. Esencialmente estamos viendo que necesitamos más de una vida para aprender a dominar la experiencia humana y traer energías divinas a la Tierra antes de ascender a terrenos más angelicales o celestiales. Muchas personas encuentran esto reconfortante. También nos da un sentido más amplio de las responsabilidades en nuestras vidas, y un mayor sentido de humanidad compartida con aquellos que actualmente abrazan creencias, culturas y comportamientos distintos a los nuestros. Como mi cliente demostró recientemente, probablemente alguna vez hemos estado en el pellejo de esas mismas personas en el pasado.

Y finalmente, ¿qué consejo le daría a aquellos que se sientan inspirados por su trabajo y deseen seguir sus pasos para empezar a practicar la terapia de regresión de vidas pasadas?

Lo primero de todo, sugeriría que experimentaras tus propias sesiones múltiples veces con diferentes practicantes. Esto no sólo te indicará si es algo que de verdad quieres estudiar y perseguir, sino que también permite un estudio de los diferentes enfoques y de lo que resulta más natural para ti. Yo escribo sobre esto en mi libro, sobre cómo mis propias sesiones me enseñaron mucho sobre qué técnicas consideré útiles y cuáles me llevaban en la dirección equivocada. Aunque no es obligatorio, personalmente considero que un entorno de asesoramiento es muy importante para trabajar con vidas pasadas si se pretende transformar a la gente mediante el cambio. Necesitas saber cómo manejar problemas vitales reales y los bloqueos y resistencias de los clientes, trabajar con recuerdos traumáticos que puedan surgir y crear un espacio seguro donde los clientes puedan refugiarse. Quizá quieras entrenarte en hipnosis e imaginería terapéutica, así como en los aspectos específicos del trabajo de regresión con vidas pasadas. Existen varias escuelas de terapia de regresión donde se puede aprender más.

Nota:

Aunque The Past Life Pespective se encuentra publicado de momento solamente en inglés, si el número suficiente de personas contactan a la editorial para solicitar una versión en español, se podría publicar dependiendo de la demanda. Para ello, pueden escribir a la dirección de e-mail: zhena.muzyka@simonandschster.com.