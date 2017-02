Destacado talentos boricuas actúan en ‘Esperando la Guagua’ en la Florida Central

Cuando el actor puertorriqueño Edwin Ocasio interpretó por primera vez en Puerto Rico el papel de Rafa en la obra teatral ‘Esperando la Guagus’, del escritor Carlos Ferrari, jamás imaginó que algún día estaría junto a su cantante favorita Lourdes Robles interpretando este papel y a la vez dirigiendo esta obra de teatro en español, en Orlando.

“Cuando conocí a Lourdes Robles fue cuando audicioné hace muchos años para un video musical de ella, fue un sueño hecho realidad entonces, yo no creía que la iba a conocer en persona. Fue un día especial, ahora ella lo sabe y trabajar con ella es un honor con la talla de artista que es, ella es una actriz muy disciplinada”, sostuvo Ocasio, quien junto al grupo de actores de esta obra se prepara arduamente para la segunda presentación de ‘Esperando la Guagua’, en el Centro de Artes del Dr. Phillips, en Orlando, el 4 y 5 de marzo.

“A todos aquellos que se quedaron afuera, que se monten, porque esta es la última parada que hará esta guagua en el Dr. Phillips”, sostuvo Ocasio, director y, junto a Edwin Batista, productor de Contraparte, empresa que se mudó de Puerto Rico a Florida en 2014.

Desde entonces, los productores puertorriqueños no han cesado de impulsar el teatro en español y de juntar a talentosos actores boricuas e hispanos radicados en Florida en obras de teatro como ‘Yo me quiero divorciar’, con la participación de Lourdes Robles y el destacado actor boricua Carlos Merced, quien interpreta el papel de ‘Benito’, en esta comedia, un rol que el actor ha realizado en la obra original en Puerto Rico y ahora en Florida.

“Esta es una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Con Edwin somos hermanos, somos familia. Y sobre todo por el trasfondo que tiene esta obra que quiere decirle a la gente no se quede parada esperando la guagua, no te quedes sentado, dale camina, sino pasa la guagua a lo mejor no es la parada, no te quedes estancado por las cosas, haz algo para que las cosas pasen”, resaltó Merced, uno de los actores relevantes del teatro puertorriqueño en Orlando.

De igual forma, la actriz y cantante internacional Robles, quien interpreta el papel de Marilyn, dijo sentirse feliz con la calidez de este grupo a quienes siente como su gran familia considera están comprometidos con impulsar el teatro puertorriqueño en español fuera de la isla con gran acierto.

“Ha sido una conexión muy hermosa, tenemos una armonía, una hermandad, un gran compañerismo que hemos logrado con todo el grupo de trabajo”, dijo Robles.

Ella invitó a la comunidad de la Florida Central a ver esta obra presentada con profesionalismo, con actores y actrices que ponen su corazón en cada proyecto pensando en realzar el teatro en español.

“Es bien importante que el público hispano apoye proyectos profesionales como éste porque eso garantiza que van a tener mayores y mejores opciones en el futuro. Es una oportunidad para que haya un mercado para actores y actrices que se están desarrollando aquí en la Florida Central”, dijo la cantante que reside con su familia en Ocala.

La obra es una comedia con seis personajes interpretados por Edwin Ocasio (Rafa), Lourdes Robles (Marilyn), Carlos Merced (Benito), Félix J. Rivera (Ángel); Ivonne Rodríguez (Claribel) y Maricamen Avilés (Felisa). Seis vecinos de una urbanización se reúnen cada mañana a esperar la guagua para ir a sus respectivos trabajos y compromisos. En esa parada se cuentan sus historias mientras pasan 26 años desde la década de los 60 hasta los 80 con los cambios sociales, políticos y económicos.

El director Ocasio destacó que con esta obra, que alcanzó más de 100 presentaciones exitosas en Puerto Rico, muchos van a identificarse y a encontrar personajes similares dentro de sus familias y entorno. Y prometió que no van a parar de reírse y pasar un buen rato.

‘Esperando la Guagua’

Las funciones serán el 4 y 5 de marzo. Entradas en la página en Internet: www.drphillipscenter.org