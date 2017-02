Empresario invertirá millones en nuevos hoteles en San Agustín

Renovaciones en el centro histórico de San Agustín y nuevos proyectos en las playas cercanas figuran entre las iniciativas en marcha del empresario Farid Ashdji

Farid Ashdji es un empresario hotelero que encontró en las década de 1980 en San Agustín, Florida, el lugar ideal para desarrollar su sueño, que él compara con el del legendario Henry Flagler a finales del Siglo 19 con la construcción de los hoteles Ponce de León y El Alcázar, que en esos tiempos puso a la ciudad como unos de los destinos más atractivos para la población pudiente de esa época.

Ashdji es uno de los empresarios que trajo prestigio económico a la ciudad de San Agustín cuando todavía la ciudad salía de algunas depresiones financieras y aún dolían los abusos contra los derechos civiles contra los grupos minoritarios. El hecho más dramático fue cuando James Brock, dueño de un motel en San Agustín, derramó acido muriático en la piscina que era utilizada por personas de color. La noticia corrió por el mundo entero y el Dr. Martin Luther King fue a protestar frente a dicho hotel.

Pero la historia de Ashdji empieza en su ciudad natal de Akko, en Israel, donde su padre era un inmigrante iraní y su madre de ascendencia egipcia y libanesa. Allí abrieron un restaurante que era atendido por toda la familia, pero su padre mencionaba muchas veces el tema de viajar a América (la guerra de 1973 estaba muy ardiente) y después de cinco años finalmente obtuvieron visas para toda la familia y llegaron a la ciudad de Lakeland, Florida, donde radicaron por un buen tiempo.

“Llegamos a la Florida y mi primer trabajo fue recoger naranjas con inmigrantes mexicanos, ellos siempre están en mi memoria ya que fueron muy bondadosos en ofrecerme almuerzo en medio de las cosechas, allí tuve la oportunidad de conocer a un ingeniero de una compañía de cítricos y nos hicimos buenos amigos, lo invitamos a la casa y él nos ayudó a conseguir nuestra permanencia en Estados Unidos. Dos semanas después la compañía fue trasladada al estado de Washington”.

La familia se trasladó a Winter Heaven, Florida, en donde Ashdji obtuvo un grado de asociado en el colegio comunitario de Winter Haven y luego se trasladó a la Universidad de la Florida Central para estudiar de ingeniería mecánica e ingeniería aerodinámica. Allí, uno de sus profesores lo exhortó a que continuara una maestría y Ashdji entró al programa de Administración de Negocios en la Universidad Stetson en DeLand. Al mismo tiempo comenzó a laborar en un hotel cercano y fue cuando él se dio cuenta de que ese era el camino a seguir.

El mundo hotelero era lo que a Ashdji le fascinaba y una tarde abrió un periódico y vio un hotel en venta en Tennessee. Lo adquirió por $252,000 y para Ashdji fue el comienzo de una carrera como inversionista que lo llevó al éxito empresarial. En meses vendió el hotel de Tennessee y con una buena remuneración se hizo dueño de una cadena de pequeños hoteles en la isla de Anastasia, el Hilton Garden Inn y El Castillo Real. Pero su sueño, como el de Henry Flagler, era desarrollar lo mejor de su talento empresarial en la ciudad señorial, San Agustín, y al paso de los años, con la compra y venta de hoteles, Ashdji adquirió el Historic Quality Inn en la avenida más transitada, la Ponce de León Boulevard del centro histórico de San Agustín, en donde además hizo su residencia permanente con toda su familia.

“A mí no me gustan las pequeñas cosas, a mí me gusta hacer cosas que cambien por completo a una ciudad, pero siempre consulto con mi familia porque son ellos lo que a la larga si cometo un error están a mi lado” dijo Ashdji.

Una de las cosas que más le atrajo de vivir y trabajar en San Agustín fue la riqueza cultural hispana de la ciudad. “Yo he vivido mucho tiempo en esta ciudad, una ciudad que me recuerda la que me vio nacer, Akko en Israel, por muchos años mi familia y yo hemos compartido sus eventos y tradiciones culturales y ya no sé como separarme de ello. No hay nada tan hermoso que cuando uno escucha a los turistas mencionar las calles de Ponce de León, Menéndez y Avilés, por todos lados se habla del fundador y los Castillos de San Marcos y Matanzas, es como una Europa vieja en este rincón de la Península de la Florida. Me doy cuenta de que la mayoría de los visitantes vienen acá para conocer la tradición hispana y sus encantos hecho en arquitectura colonial”, comentó Ashdji.

Durante la pasada celebración de los 500 años del descubrimiento de la Florida, Ashdji fue uno de los patrocinadores principales del evento y asistió a la mayor parte de los programas. “La historia de San Agustín es el complemento, pero mi vida está en desarrollar hoteles”, dijo Ashdji.

En 2014 el empresario solicitó al municipio un permiso para ampliar hasta cinco niveles el hotel Quality Inn, hoy Magnuson Hotel, pero todo se convirtió en una faena de controversias entre el gobierno y el Ashdji en torno a si la altura del hotel se ajustaba a las pautas establecidas en el programa de planificación. Pero un tiempo después Ashdji cambió de planes y decidió remodelar el hotel de cinco estrellas con una inversión de $2.5 millones.

Nuevos complejos hoteleros al norte de San Agustín

Quizás el destino de Ashdji no era construir unos cuantos pisos adicionales a su hotel Magnuson, sino emprender otros dos proyectos de desarrollo de hoteles cerca de donde hace 500 años Don Juan Ponce de León desembarcó para descubrir la Florida en la Playas de Vilano y Ponte Vedra.

“Este proyecto de los hoteles en Vilano Plaza Center está dentro del Condado de St Johns, también considerado parte del norte de San Agustín. Ya tenemos los permisos para la construcción con algunos detalles por discutir con la Comisión. Estos complejos de hoteles en la playa eran lo que me faltaba en mi vida como empresario de hoteles, llegar a balneario, pues sabemos que hay muchos visitantes que prefieren estar cerca de la playa y San Agustín tiene una gran demanda de hoteles multipisos como los que vemos en ciudades como Charleston, San Antonio y Savannah. Estos serán hoteles de cuatro estrellas con acceso a la playa, y se construirán en Vilano South Beach, uno de ellos será el Hyatt Hotel con estilo Art Deco de los 40 y 50 con un valor de $22 millones en inversión, y el otro el Holiday Express al estilo Key West a un costo de $7 millones de dólares”, dijo Ashdji. Los hoteles estarán listos en 2018.

Esos complejos de hoteles traerán un progreso turístico a la zona, pero todo está en qué tan lejos podrá llegar el empresario con su proyecto ante los propietarios de residencias en esa zona costera. Recientemente una docena de ellos fueron a apelar ante los comisionados del Condado de St Johns la construcción de otro proyecto similar, aunque Ashdji consideró que no espera oposición ya que los desarrollos están dentro de la línea comercial de Vilano Plaza Center y ya fueron aprobados.