Jamie Foxx, víctima de una agresión racista en Croacia

El actor , que se encunetra en Duvrovnic rodando una película, estaba en un restaurante cuando sucedió el altercado

El actor de 49 años Jamie Foxx, que actualmente se encuentra en Dubrovnik, Croacia, para rodar la película ‘Robin Hood: Los orígenes’, estaba cenando con unos amigos en un restaurante de la ciudad el pasado domingo cuando dos hombres desconocidos le abordaron y le dirigieron algunos comentarios racistas.

Las autoridades de la ciudad ya han presentado cargos por alteración del orden público contra los dos desconocidos después de escuchar varios testimonios que coincidían en que ambos habían insultado y agredido verbalmente a uno de los comensales, aunque en los documentos legales no se menciona en ningún momento el nombre del intérprete.

Sin embargo, el conocido actor sí quiso hacer referencia al incidente en su cuenta de Instagram en una serie de vídeos -que posteriormente eliminó- grabados en el propio restaurante, en los que explicaba que el personal del local había reaccionado con rapidez para expulsar a los dos alborotadores.

“Nos asaltaron en cuanto nos sentamos a la mesa“, aseguraba Jamie Foxx en una de las grabaciones.

A pesar de tan desagradable incidente, la estrella de Hollywood parece estar disfrutando al máximo de su estancia en Croacia y, en especial, del alojamiento que los productores de la cinta han conseguido tanto para él como para su compañero de reparto, Taron Egerton.

“Estoy alucinando. Yo soy de Terrell, en Texas. Nadie puede decirme ya que los sueños no se hacen realidad. Os lo aseguro, nadie puede decirte que no puedes conseguir lo que te propongas. ¡Si yo me estoy alojando en un castillo!”, explicaba emocionado en otra publicación compartida este mismo lunes.