Maluma dio una muestra de cuán grande es su corazón

Llegué a Chile y Alex Hernandez, director del Festival de Viña del Mar, me mostró cientos de historias de afectados por los incendios, conmovedores rostros de familias que perdieron absolutamente TODO. Hoy me pongo en sus lugares y decido aportar un grano de arena a toda esta situación… una parte de mi corazón es de ustedes Chile, es por eso que el 100% de mis ganancias en éste Festival de Viña Del Mar cogerá otro rumbo, su destino quedará en manos de la fundación "Desafío Levantemos Chile" que se encargará de darle ayuda a quienes viven esta calamidad… es lo mínimo que puedo hacer por mis hermanos chilenos y con un gran gusto lo hago… quiero ver a Santa Olga de nuevo y más firme que nunca!

