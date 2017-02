¡Cuidado! Esta es la nueva forma de robar a mujeres conductoras en EEUU

Hay que mantenerse alertas

Cuando Ashley Hardacre salió de su trabajo en una plaza comercial de Flint, Michigan, encontró en su auto algo muy extraño.

Subió a su auto, lo arrancó y entonces se percató de que había una camisa sobre el parabrisas. Miró alrededor y advirtió que dos vehículos se encontraban junto al suyo, uno de ellos en marcha, así que decidió no bajarse de su auto y comenzar su camino.

La chica de 19 años publicó su experiencia en Facebook, con la foto de la prenda que encontró en su parabrisas, y de inmediato se viralizó, aunque después decidió borrarla.

De acuerdo con el post de Hardacre, se trata de una nueva forma en que los criminales tratan de que las conductoras bajen del auto, se distraigan para quitar la prenda y los ladrones aprovechen para robarlas o incuso secuestrarlas.

“Me alegro de que mis padres me hayan informado que esto estaba pasando en nuestra área, sólo que no pensé que podría pasar en mi auto”, escribió en su post.

Son bien conocidas las técnicas de los ladrones para distraer a los conductores y sorprenderlos, como advertir sobre una supuesta avería del auto para hacerlos detenerse, golpear la carrocería con un objeto o desinflarles un neumático, todo para hacerlos descender del vehículo.