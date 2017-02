Guía de ayuda para inmigrantes ante deportaciones

Recuerda que cada caso es particular, pero aquí hay algunas sugerencias para afrontar la actual situación sobre inmigración

Los expertos sobre inmigración señalan que cada caso es particular, por lo cual el interesado debe tener una asesoría personalizada, ya sea con una organización civil o con un abogado confiable.

Sin embargo, aquí hay aspectos que pueden serte de utilizad para saber qué hacer en diferentes situaciones.

Recuerda, esto es sólo una guía de orientación sobre pasos a seguir, pero es importante que tu caso particular o de alguien a quien se desee ayudar sea analizado por expertos.

Si eres detenido por ICE.- La ACLU (American Civil Liberties Union) recomienda preguntar quién te busca antes de abrir, los motivos por los que están ahí, si tienen una orden firmada por un juez y si es así que la pasen por debajo de la puerta, puedes negarte a abrir la puerta. Revisa aquí los detalles de las recomendaciones.

Identifícate.- Si tienes residencia permanente o eres ciudadano naturalizado identifícate con tus documentos: “green card” o pasaporte estadounidense. Ten copia de ambos documentos en casa. Revisa aquí 9 cosas que debes saber si eres inmigrante.

Protegido por DACA.- Si tú o alguien de tu familia está en el programa DACA para “Dreamers”no pueden deportarte, porque ese programa no fue incluido en las guías de acción del Departamento de Seguridad Nacional. Revisa aquí la nota.

¿Viajar con “green card” es un riesgo?.- No, al contrario, es tu identificación de entrada a los EEUU. No pueden retirarte la residencia permanente al menos que hayas cometido algún delito grave o renuncies expresamente a ella, por eso es importante que no firmes documentos al respecto. Revisa aquí la información completa.

Si la Policía o el FBI te detiene.- Puedes apelar a guardar silencio, si así consideras que te conviene. Escucha lo que te preguntan. Puedes negarte a identificarte. Si no estás detenido tienes derecho a irte a tu casa y negarte a que registren tu auto o vivienda a menos que tengan una orden. Revisa aquí las sugerencias completas.

Acércate a tu consulado.- Es importante mantenerse informado sobre todos los procedimientos y la ayuda que cada gobierno externo puede otorgar a los inmigrantes en EEUU. Por ejemplo, el Gobierno mexicano lanzó un programa para proveer a todos sus inmigrantes de actas de nacimiento, un documento necesario en caso de deportación.

Si te interesa regularizarte.- Lo primero es que acudas con una organización civil que pueda guiarte en el proceso, o contratar a un abogado para ello. También puedes consultar los procesos de USCIS en línea, que están en español. Aquí puedes hallar más información.

Algunas organizaciones que pueden ayudarte: