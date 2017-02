Margot Robbie Compite A Bordo del Nissan BladeGlider

Seamos sinceros. La mayoría de nosotros acudimos al cine para ver “Escuadrón Suicida”, no tanto por ver las actuaciones de Jared Leto como “Joker” o Will Smith en el papel de “Deadshot”, sino para ver a la supersensual Margot Robbie…

Toda esta introducción sirve para mencionar que la actriz de origen australiano se ha convertido en la Embajadora de la División de Vehículos Eléctricos de Nissan. Y para confirmar esta sociedad, Robbie estelarizó una trepidante competencia a bordo del BladeGlider, el prototipo 100% eléctrico de Nissan, nada menos que en el circuito de Monte Carlo.

Margot Robbie, bella y audaz piloto de Nissan BladeGlider

La elección de este escenario no es obra de la casualidad, fue cuidadosamente seleccionado por Nissan, para representar el glamour y la emoción que encierra el BladeGlider, un concepto que puede desarrollar una aceleración de 0 a 60 mph en menos de cinco segundos.

Además, Monte Carlo cuenta con un ambicioso programa de sostenibilidad que tiene como objetivo lograr reducir las emisiones de carbono hasta un 50% de aquí a 2030. Esta estrategia limpia fue creada gracias a un programa de colaboración en el que han participado tanto el gobierno como la sociedad, quienes buscan fomentar el desarrollo sostenible del país, impulsando sus acciones en la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales.

Margot Robbie compitió contra otro Nissan BladeGlider, en una justa donde no faltaron los adelantamientos, las curvas cerradas y los derrapes en lugares tan simbólicos como como la curva Massenet y en la horquilla de Fairmont. La competencia finalizó en la plaza del Casino.

Desde luego que toda esta acción fue captada en un video, el cual forma parte de la campaña #ElectrifyTheWorld, puesta en marcha por Nissan, una firma que se ha caracterizado por impulsar la venta de autos eléctricos. Esta campaña lleva como objetivo crear conciencia entre la población mundial, acerca de la fragilidad de nuestro Medio Ambiente y la necesidad de usar más vehículos cero emisiones.

Sobre este video, Margot Robbie comentó: