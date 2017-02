Pau Donés respondió de esta manera a quienes dicen que se está muriendo

El cantante envió un mensaje a través de sus redes sociales para tranquilizar a todos sus seguidores acerca de su estado de salud

Haciendo gala una vez más de la naturalidad y el optimismo con los que ha afrontado a lo largo de todo el proceso su lucha contra el cáncer, el cantante Pau Donés ha recurrido ahora a las redes sociales para responder a la alarma generada por la entrevista que concedió el pasado fin de semana a la revista XL Semanal, en la que explicaba sus posibilidades de superar esta nueva recaída -un 20 por ciento según sus palabras- y confesaba su certeza de que dicha enfermedad acabaría costándole algún día la vida, aunque no antes de que él la disfrutara al máximo y viviera “al menos 20 años más”.

Las declaraciones del líder de Jarabe de Palo tuvieron una gran repercusión y preocuparon enormemente a muchos de sus fans debido en gran parte a su franqueza a la hora de abordar un tema tan delicado, una actitud por otra parte deliberada para ayudar a normalizar su situación. Ahora el artista ha decidido salir al paso de los rumores sobre su estado de salud como mejor sabe hacer, a golpe de canción, publicando un vídeo en su cuenta de Facebook en el que tranquiliza a sus seguidores asegurando que todas esas habladurías son infundadas.

“Buen día, mis lovers. Dicen por ahí que me estoy muriendo, pues mira: ‘A veces dicen, dicen, dicen y no saben lo que dicen’. Hasta pronto, queridos, nos vemos en los escenarios”, afirma en la grabación, en la que arranca a cantar acompañado de una guitarra para reiterar su intención de regresar a los escenarios.

En abril de 2016, Pau Donés anunció a través de sus redes sociales que estaba “limpio” tras más de un año sometiéndose a un tratamiento para combatir el cáncer de colon que le habían diagnosticado el verano anterior y que le había llevado a pasar por quirófano. Sin embargo, el pasado 8 de febrero reveló públicamente que el ‘cangrejo’, como él denomina al cáncer, había reaparecido, una mala noticia que no consiguió que alterara su agenda profesional.

“Tenía un plan y el cangrejo no me lo iba a jod**. La jefa (así llamo a la doctora Élez) me dijo que ni se me ocurriera dejar mis planes de lado. Que a por ello, con cangrejo o sin cangrejo, con quimioterapia o sin ella. Y así lo vamos a hacer. Estrenaremos disco en breve, estrenaremos también libro y a partir de mediados de marzo empezamos con los conciertos”, anunciaba en su blog personal.