Ricky Martin listo para su nuevo desafío en Las Vegas: “Cuando me obsesiono con algo no me quedo tranquilo”

"He aprendido a decir 'no' cuando tengo que decirlo"

Ricky Martin sabe que está frente a un nuevo desafío y está feliz. desde el 5 de abril tendrá su propia residencia en el nuevo Park Theater at Monte Carlo de Las Vegas.

El astro boricua, quien ha recorrido los siete continentes en los últimos tres años, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo con conciertos dinámicos, de alta tecnología y gran presencia escénica, va por más porque asegura que el movimiento constante es uno de sus timones.

En exclusiva hablamos con Ricky, quien nos comparte qué hoy lo tiene tan feliz, tan ilusionado, y aunque le provoca ansiedad está listo para ir por más.

Pregunta: ¿Por qué decides ‘mudarte’ a la residencia de Las Vegas?

Ricky Martin: Llevamos muchos años trabajando, y siempre aparece algo que no has hecho, algo que estimula la inspiración, la musa y ha llegado Las Vegas en este momento de mi vida. Se me había ofrecido hace 10 años atrás hacer la residencia pero sentía que todavía no, en ese momento tenía una gira, no tenía a mis hijos. Esta estabilidad ayuda muchísimo a mi familia… Todas las decisiones son tomadas alrededor de sus necesidades, pero el día de hoy aprecio más ser parte de ese grupo de artistas que ha tenido residencia en Las Vegas como Elvis Presley, Frank Sinatra, Elton John , Cher, Jennifer Lopez, Britney Spears. Que yo sea el primer varón latino hay que echar pa’lante.

P: ¿Qué sientes de ser el primer varón latino en ocupar la residencia?

RM: A mí me gustan los retos, lo complicado, montar este show no es nada fácil, conlleva mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha disciplina. Tengo que decir que estoy rodeado de un equipo de creativos maravillosos que me ayudan a organizar mis pensamientos, mis ideas, me siento protegido. Ahora comenzamos unas 6 o 7 semanas de ensayo donde no puedo hacer nada que no sea mi residencia, es como el boxeador que la semanas antes de las peleas… bueno, no voy a ser tan disciplinado como los boxeadores, no sé si es un mito o una realidad pero ese no va a ser mi caso, yo necesito liberarme (risas).

Las Vegas va a ser un impulso, estar cantando todas las noches para un público tan internacional, que viene de todas partes del mundo me alegra muchísimo. Estoy haciendo cosas que nunca había hecho . Tengo una foto de Fred Astaire siempre conmigo como inspiración, quiero bailar mucho, bailar música clásica.

P: ¿Cuál es tu reto mayor?

RM: Es tanto lo que está pasando, yo tengo 17 cambios de ropa, en una canción me puedo cambiar dos veces por tema, es mucho movimiento escénico, y tienes que estar en X parte del escenario porque sino te paras ahí que tienes la luz, después se convierte en un efecto dominó y es horrible… Pero también tengo la experiencia de haber hecho Broadway, que en el momento en el que te parabas dos pulgadas fuera de tu lugar, te llamaban para ir a ensayar de nuevo al día siguiente, y es lo que uno menos quiere. Se requiere mucha disciplina y me ha enfocado en fijarme mucho en los detalles y ha mi me encanta, lo mas difícil, los detalles.

P: En la hora y media que dura el espectáculo pasearás por tus éxitos ¡pero fueron muchos!, ¿cómo harás para elegir?

RM: Es difícil, porque por ejemplo hay temas que fueron grandes éxitos en Latinoamérica que en Estados Unidos no sonaron y viceversa… Vamos a enfocarnos en primero que nada en los éxitos mundiales como ‘María’, ‘La Copa de la Vida’, ‘She Bangs’, son temas que se cantan en todas las bodas, en todas las fiestas, y que disfruto mucho interpretar. En otros ocasiones he recurrido a las redes sociales y ellos me ayudan muchísimo.

P: Tu dices que quieres probar todo, que no quieres que nadie te cuenta cómo son las cosas, ¿cuándo te diste cuenta de eso?

RM: Yo creo que uno nace, es tu personalidad… Dicen que los signos y las estrellas, yo soy Capricornio, lo poco que conozco dice que somos bien emprendedores que no paramos hasta llegar a la sima, a la recta final, y eso lo reconozco. Cuando me obsesiono con algo no me quedo tranquilo.

P: ¿Cómo te imaginas ese primer día en el escenario?

RM: Siento que el corazón se me va a salir por la boca, porque es lo que siempre me sucede en la primera noche del show, los nervios y es justo antes que suba el telón… A veces pienso que me voy a desmayar de la ansiedad que se crea, de la incertidumbre, pero lo único que necesito es empezar a cantar la primera estrofa y después se me olvida todo y luego el público te alimenta, Va a estar todo bien.

P: ¿Quién es Ricky hoy?

RM: Alguien que le gustan los cambios, que tiene sus prioridades bien marcadas, que sabe lo que no le gusta, y alguien que ha aprendido a decir ‘no’ cuando tiene que decirlo.