Alejandro Fernández rompe el silencio tras demanda a Luis Miguel

"El potrillo" aclara su relación con "El sol"

Luis Miguel fue tema durante la conferencia de prensa, a la que el Potrillo convocó, el día de ayer en la cervecería Fortuna, empresa se une a la fundación del más pequeño de los Fernández, con el fin de promover, el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; con el 5% de cada cerveza que se venda, del producto completamente artesanal.

Se olvidó de la vanidad, en el diseño de su portada de su disco, en donde se nota, motivado por la naturaleza de su país.

“La vanidad no importa, el concepto de este disco sin que existan fotografías mías, es arriesgado pero mi compañía disquera, apoyo la idea.

Del tema de Luis Miguel no puedo hablar porque mis abogados, me indicaron evitarlo, el poder grabar temas de compositores jóvenes como Jos Favela y ser producido en algunos temas por Mario Domm, conmueve y da excelencia a esta última producción.”

Marco Antonio Solís, Julión Álvarez y Mario Domm pudieran grabar con el cantante. “Julión, Tigres del Norte, El Buki, son artistas muy importantes y la compañía disquera estudia la posibilidad de realizar duetos que pronto se darán a conocer y en el mes de septiembre y octubre, estará en el mercado”.

Fernández dio entrevista a Univision, donde reveló en qué términos está con Luis Miguel.

“Luis Miguel era mi amigo, a ese respecto reitero no puedo hablar del tema y respecto a mi padre les digo, que le regalé mi disco el día de su cumpleaños, le gustó y me felicitó y me dio la buena noticia; que vio a un especialista para un problema serio que tuvo en la espalda, en la que había malas noticias pero está evolucionando favorablemente”.

El potrillo presentó su más reciente álbum “Rompiendo fronteras” ante más de cien medios de comunicación en las 2:00pm de ayer.

Armando Gallegos