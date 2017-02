Honda McLaren MCL32 2017 de vuelta a las raíces

El Honda McLaren MCL32 2017, el nuevo modelo del equipo para la temporada de Fórmula 1, marca el regreso a sus orígenes de hace 60 años con los colores de esa época. El espectacular nuevo esquema de colores se suma a…

El Honda McLaren MCL32 2017, el nuevo modelo del equipo para la temporada de Fórmula 1, marca el regreso a sus orígenes de hace 60 años con los colores de esa época.

El espectacular nuevo esquema de colores se suma a la reestructura de la dirección de toda la organización, un piloto nuevo y una serie de nuevos y emocionantes reglamentos técnicos.

El Honda McLaren MCL32 2017 sigue los pasos de evolución de sus dos predecesores más inmediatos, el MP4-30 y el MP4-31, pero introduce cambios en todas las áreas ya que el equipo de diseñadores ha intentado sacar el máximo provecho de las nuevas reglas aerodinámicas que se han introducido para 2017.

El resultado es un monoplaza extremadamente elegante con aspecto agresivo, equipado con el motor de última generación de Honda, el RA617H, que los ingenieros de la escudería han revisado meticulosamente.

Honda McLaren MCL32 2017, la nueva era

Lo más llamativo a primera vista es el nuevo esquema de colores del Honda McLaren MCL32, que mezcla la historia de McLaren con una corriente más contemporánea en la carrocería.

El MCL32 lo ha pintado de forma exclusiva nuestro colaborador desde hace muchos años, AkzoNobel Sikkens, y lo ha hecho empleando un color naranja Tarocco, que es un tono clásico de McLaren con un destello de perla, contrastando con un negro satinado y toques de blanco brillante.

Los nuevos colores son del gusto de los aficionados y no solo tienen la intención de volver al pasado de McLaren sino también de arrancar un nuevo capítulo en la historia de la escudería.

“La presentación de un coche nuevo de Fórmula 1 siempre es un momento de anticipación y expectación”, dijo Mohammed Bin Essa Al Khalifa, Director del Comité Ejecutivo de McLaren Technology Group. “En McLaren-Honda estamos completamente centrados en devolver a nuestro equipo al primer escalón del podio – un reto que vemos como un proyecto de varios años que requiere una planificación y ejecución estratégica exhaustiva”.

Puede que mucho haya cambiado en la superficie, pero la filosofía McLaren de contar con tecnología de vanguardia y prestar atención a los detalles no se ha visto alterada, y la nueva unión del director ejecutivo Zak Brown y el director de operaciones Jonathan Neale ha subrayado e impulsado esa ambición. Todo ello con el apoyo del experimentado director deportivo Eric Boullier.

“McLaren siempre ha sido el equipo en la Fórmula 1 para mí y estoy muy motivado para ayudar a ponerles de nuevo donde creo que pertenecen: en la cima de la Fórmula 1”, dijo Brown. “Para ayudarnos a alcanzar esa meta tendremos a un grupo de fantásticos proveedores que nos han apoyado a lo largo de los años, desde colaboradores de larga duración como SAP y Johnnie Walker, hasta los más recientes como Castrol y Stratasys, que han sido anunciados este año”.

Quiero decir de parte de todo el equipo de McLaren-Honda: muchas gracias a todos los colaboradores por vuestro entusiasmo e increíble apoyo”, agregó.

El nuevo reto de Fernando Alonso

A Fernando Alonso, el piloto No. 1 de la escudería, le queda poco que demostrar en su carrera brillante, pero no por ello disminuye su espíritu competitivo:

“Lo que hemos conseguido en los últimos 12 meses es admirable” dijo Alonso. “Está claro que los resultados no lo demuestran pero hemos progresado y creo que el equipo se ha unido más en esa época complicada. Ahora que nos encontramos ante un cambio importante en el reglamento, tenemos que aprovechar al máximo este periodo de incertidumbre para progresar – y estoy seguro de que tenemos los conocimientos para hacerlo”.

“Lo que he visto del MCL32 es muy esperanzador – el nuevo reglamento está bien pensado y los coches dan la impresión de ser rápidos y agresivos. El aspecto del coche hace que quiera sentarme en el habitáculo – no he perdido un ápice de ese hambre que debe sentir cada piloto de Fórmula 1. Los entrenamientos del invierno han ido bien – he trabajado muy duro – y no puedo esperar para montarme en el coche”.

“Seguimos pensando que el inicio de la temporada va a ser un reto – no podemos ignorar el hecho de que venimos de estar bastante por detrás de los equipos de cabeza – pero me gustaría pensar que en la segunda mitad de la temporada daremos pasos importantes en cuanto a rendimiento. El objetivo es hacer un papel respetable este año – y quiero pensar que seremos capaces de conseguirlo”.