El nuevo riesgo en cirugías del corazón

Una infección grave de la cual debes enterarte

Si tú o alguien que conoces va a someterse a una cirugía a corazón abierto, debes saber que los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) alertaron recientemente a los hospitales que los aparatos para calentar y enfriar que se usan comúnmente para regular la temperatura corporal del paciente durante estos procedimientos representan un peligro de infección.

Los aparatos para calentar y enfriar que están contaminados han sido relacionados con infecciones por microbacterias no tuberculosas (nontuberculosis mycobacteria, NTM) en al menos 16 hospitales en 10 estados. Las microbacterias no tuberculosas que se encuentran a menudo en la tierra y el agua, por lo general no son nocivas, pero en la cavidad torácica de una persona o en la válvula protésica del corazón de un paciente de cirugía, podrían ser mortales.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, algunos aparatos para calentar y enfriar probablemente se contaminaron durante su fabricación. Estos aparatos se usan en más de 250,000 procedimientos de endoprótesis cardíaca en Estados Unidos cada año.

En su alerta, los CDC han instado a los hospitales a determinar si han usado ciertos aparatos y a seguir las recomendaciones de la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) para minimizar la probabilidad de una infección.

Además, recomiendan a los hospitales informar a los cirujanos y otro personal relevante sobre el riesgo, y considerar informar a los pacientes sobre los posibles riesgos y síntomas. La agencia también recomienda que los hospitales tengan estrategias para monitorear a los pacientes que podrían haber estado expuestos a las microbacterias no tuberculosas.

Estamos de acuerdo. “A todos los pacientes se les debería informar sobre los síntomas a los que deben prestarles atención con estas infecciones”, dice Lisa Mc-Giffert, directora del Proyecto del paciente seguro de Consumer Reports. “Y si vamos más lejos, a los pacientes se les debe informar por anticipado sobre los riesgos de la cirugía”.

Conoce cómo protegerte de estas infecciones en ConsumerReports.org/heatcool.