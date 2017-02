Padre de soldado de EEUU que murió en Yemen exige investigación a Trump

Bill Owens critica que el gobierno haya ordenado una operación militar a una semana de haber iniciado la nueva administración

Bill Owens, el padre del soldado que murió en la incursión de tropas estadounidenses en Yemen criticó al presidente Donald Trump y pidió una investigación sobre la muerte de su hijo.

Owens cuestionó que el mandatario ordenara la operación apenas a una semana de estar al frente del gobierno de los Estados Unidos.

“¿Por qué en este momento tenía que haber esta misión estúpida cuando ni siquiera había pasado una semana en su administración?”, publicaron el Miami Herald y CNN.

Owens dijo que cuando e cuerpo de su hijo William “Ryan” Owens llegó a la Base de la Fuerza Aérea de Dover fuera de Washington, le dijeron que el presidente Trump iba a reunirse con él y su esposa para presentarle sus respetos, pero él le dijo al capellán que no quería ver al comandante en jefe.

“Les dije que no quería hacer una escena al respecto, pero mi conciencia no me dejó hablar con él”, dijo Owens al periódico.

La Casa Blanca no hizo comentarios sobre las declaraciones de Owens.