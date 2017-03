Juan Osorio no quiere a Niurka Marcos fuera de ‘Aventurera’

La vedette cubana había amenazado con dejar el musical

Luego de las declaraciones que hiciera la actriz y bailarina Niurka Marcos en razón de que podría abandonar la obra Aventurera antes de su debut, debido a que considera que el proyecto no ha cubierto las expectativas artísticas que esperaba.

Al respecto, Juan Osorio afirmó que no existe contrato escrito con Niurka que la ate legalmente a la obra, pero sí un compromiso moral.

“Niurka tiene un compromiso moral con los productores, con el señor Gerardo Quiroz y su servidor”, Osorio dijo a Diario Basta. “Hicimos un pacto, un arreglo, y si no hubiera existido ese arreglo, no hubiera habido compromiso. Niurka y yo no hemos firmado ningún contrato en papel, basta con que nosotros nos comprometamos para que ella trabaje. La actriz estará hasta el final”.

Osorio también comentó que todavía falta tiempo para que Niurka haga su debut formalmente en Aventurera.

“En estas dos primeras semanas que hemos tenido de presentaciones, gracias a Dios nos ha ido muy bien: la audiencia ha acudido y nosotros seguimos como planeamos: 12 semanas con Susana González, luego habrá una segunda aventurera que hemos potencializado con la máscara, la tapada, y después estará Niurka”.

Al referirse al supuesto veto a Niurka para que no haga comentarios negativos de la obra o de sus compañeros, el productor finalizó.

“Estamos en un momento donde la libertad de expresión se permite, el trabajo de Susana ha sido impecable”.

Gerardo Quiroz prefirió no entrar en polémica sobre los comentarios de la artista. “No tengo nada que responder con respecto a ese tema, lo único que puedo decir es que la obra lleva dos fines de semana con las funciones agotadas y el público ha felicitado tanto a los actores como a Susana (González) y a los productores por la calidad del espectáculo. No voy a entrar en ningún tipo de polémica. pregúntaselo a Juan o a la misma Niurka, yo la verdad le tengo un gran respeto a las opiniones de cada uno”.

Edmundo Pérez