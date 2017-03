Los encontronazos de Warren Beatty y Faye Dunaway antes del error de los Oscar

Los protagonistas de 'Bonnie y Clyde' habrían protagonizado más de una discusión antes de la gala de premios

La confusión que reinó el domingo en el teatro Dolby de los Ángeles cuando Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron la película equivocada como ganadora del Oscar sigue generando muchos interrogantes pese a las aclaraciones pertinentes de la firma de consultoría Pricewaterhouse Coopers -encargada de custodiar los sobres que contienen el nombre de los premiados- reconociendo que había entregado a los dos veteranos intérpretes la tarjeta equivocada.

Ahora ha salido a la luz que los dos protagonistas del clásico ‘Bonnie y Clyde’ protagonizaron más de un encontronazo antes de la gala, discutiendo acerca de cuál de los dos debía anunciar la cinta ganadora o, en el caso de Warren, abandonando el ensayo previo a la ceremonia y dejando a su antigua compañera de reparto completamente sola, cuando se enteró que debían ser grabados por motivos de seguridad relacionados con la retransmisión del evento.

“No es ningún secreto que no se tienen ningún cariño. De hecho, estuvieron incluso a punto de negarse a entregar el Oscar juntos”, confirma una misma fuente a Page Six.

En cuanto a la relación que existe entre la pareja artística, que conoció la fama mundial en 1967 gracias al citado filme, se especula con que es prácticamente nula y marcada por la tensión, como quedó en evidencia durante el difícil momento que se vivió al final de la gala del domingo. En lugar de permanecer al lado de su copresentador, Dunaway optó por realizar una espantada y dejar a Beatty solo sobre el escenario con la responsabilidad de aclarar lo sucedido ante el atónito público.

Una vez acabada la ceremonia, la actriz defendió su actitud a capa y espada alegando que no había tenido tiempo para reaccionar, además de exculpar a su compañero de escenario de cualquier responsabilidad.

“Todo pasó demasiado rápido, y no sé cómo hablar de ello. Simplemente leí lo que ponía en la tarjeta. Fue todo muy extraño, pero no fue culpa de Warren“, explicó la intérprete en conversación con el diario británico The Telegraph.

Después de tan terrible confusión, han sido muchos los actores que se han pronunciado sobre el fiasco que empañó el momento de gloria de ‘Moonlight’ y colocó al equipo de ‘La La Land’ en la tesitura de soltar el premio para entregárselo a su legítimo ganador. Emma Stone, premiada por su trabajo en el popular musical, ha calificado la situación como “uno de los peores momentos de mi vida”, mientras que el presentador de la noche, Jimmy Kimmel, confesó en su programa de televisión que en ese momento tan surrealista tuvo hacer un esfuerzo para contener la risa.