Tras retenerlo 36 horas EEUU negó la entrada a argentino dueño de galería en Nueva York

Juan García Mosqueda es dueño de Chamber New York y de varios inmuebles en la ciudad

Los casos más sorprendentes sobre inmigración no dejan de aparecer desde que el presidente Donald Trump dio a conocer sus planes en ese ámbito.

Ahora tocó el turno a Juan García Mosqueda, propietario de la galería de arte y diseño Chambers New York, en Chelsea, a quien sin explicación se le retuvo durante 36 horas y se le negó ingresar a los EEUU tras su arribo desde Argentina.

García Mosqueda publicó una carta en inglés titulada “La pared visible”, que ha sido compartida por algunos de los más importantes portales de noticias de arte, como Arnet News, ArtForum y Art F City.

“Estimados amigos, el pasado viernes, 24 de de febrero de 2017 se me negó la entrada a los Estados Unidos, la nación en el que han residido legalmente durante los últimos diez años. El procedimiento fue deshumanizante y degradante en cada paso del camino.

“Después de ser acompañado a los locales de inspección secundaria, fui interrogado bajo juramento y amenazado con la posibilidad de no permitirse mi entrada al país durante cinco años”, narró García Mosqueda.

Contó que el agente fronterizo le negó derecho de asesoría y, tras su declaración, le informaron que no podía ingresar al país. Ya habían pasado mpas de 20 horas.

“Durante 14 horas terriblemente dolorosas, me prohibieron el uso de cualquier medio de comunicación y no tuve acceso a cualquiera de mis pertenencias, que fueron examinadas con ferocidad… Me privaron de alimento. Me registré en tres ocasiones con el fin de ir al baño, donde no tuve la privacidad y estaba bajo la vigilancia constante de un oficial”, contó.

Su pesadilla “concluyó” cuando fue escoltado a su vuelo hacia Argentina, hasta donde le serían entregados sus documentos.

García Mosqueda es dueño de varios inmuebles en Nueva York, no es indocumentado, es un empresario y artista próspero, reconocido por el círculo en el que se mueve.

“Fui educado en Estados Unidos, trabajé en entidades de diseño de prestigio, y, ahora, como todos ustedes saben, soy dueño de la galería que le da empleo a estadounidenses y no estadounidenses por igual”, contó.

El empresario expresó su orgullo de desarrollar su vida en los Estados Unidos, pero le sorprende la acción en su contra, a unos días de inaugurar una nueva exposición.

“Espero verlos pronto… Juan García Mosqueda”, concluye.