¿El sexo oral es más seguro? 5 mitos sobre esta práctica y las enfermedades de transmisión sexual

Hay quienes creen que el sexo oral es una práctica sexual segura que, además de evitar el embarazo, disminuye el riesgo de contraer enfermedades

Muchas personas creen que el sexo oral es una práctica sexual segura al no existir riesgo de embarazo y disminuir el riesgo de contagiarse enfermedades. Pero esta creencia es errónea, según los expertos en salud pública.

Para ellos está claro que no practicar sexo oral de forma segura puede tener consecuencias para la salud : es posible contraer enfermedades de transmisión sexual.

Hablamos con dos especialistas en salud sexual para desmitificar 5 de las creencias más populares sobre el sexo oral .

1. La boca no contagia enfermedades de transmisión sexual

Este es uno de los mitos más comunes del sexo oral, pero completamente equivocado.

“Esta afirmación es falsa, puesto que sí que se pueden contagiar enfermedades de transmisión sexual (ETS) a través del sexo oral”, le dice a BBC Mundo Mariano Roselló Gayá, médico andrólogo experto en Medicina Sexual en el Instituto de Medicina Sexual de Madrid.

Roselló Gayá cita como ejemplos el virus del papiloma humano (VPH), el herpes genital o la gonorrea. “Es necesario educar a la población (sobre todo al sector juvenil) sobre este aspecto, ya que a través del sexo oral se pueden contraer distintas enfermedades infecciosas“, añade.

” La prevención en forma de educación sexual debe prevalecer “.

2. Es mejor no lavarse los dientes antes del sexo oral

Algunas personas creen no se deberían lavar los dientes antes del sexo oral, para que no se produzcan heridas en la boca y de esta manera evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. No obstante, este es otro de los mitos sin fundamento.

“Negativo”, asegura Roselló Gayá. “Es importante mantener una buena salud bucal, tanto de cara al sexo oral como para la salud en general “, apunta.

Lo que sí es recomendable es evitar el sexo oral en caso de que haya algún tipo de sangrado o abrasión en la boca, ya que podría facilitar un contagio.

3. No es necesario usar protección con el sexo oral

Esta es otra noción incorrecta.

El especialista del Instituto de Medicina Sexual de Madrid recalcó: “Si ambos miembros de la pareja no se han sometido a un estudio completo para descartar la presencia de ETS, siempre se deberían tomar precauciones de método barrera (no solo anticonceptivo)”.

En opinión de Roselló Gayá, el hombre debería utilizar preservativo si él es el que recibe sexo oral y la mujer un parche de látex en el caso inverso, ya que las mucosas son una puerta de entrada a las infecciones .

4. Si se retira el pene antes de eyacular no hay riesgo de contagio

Esto tampoco es cierto, según el experto.

Aunque menor, hay riesgo ya que el líquido preseminal también tiene capacidad de contagio.

“La prevención contra ETS debe ser a través de métodos barrera (preservativo desde el inicio del contacto o protectores de látex) y la realización de pruebas médicas para descartar la presencia de ETS que no se hayan manifestado”, dijo Roselló Gayá.

5. El único peligro durante practicar sexo oral son las ETS

Esta afirmación no es del todo cierta, le dice a BBC Mundo la doctora Francisca Molero Rodríguez, codirectora del Institut de Sexología de Barcelona y presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS).

Aunque una de las mayores causas de cáncer bucal es el tabaco, algunos tumores han sido vinculados a la infección del virus del papiloma humano , el mismo detrás de la aparición de determinado tipo de verrugas genitales.

Roselló Gayá añadió que este virus se puede transmitir a través del sexo oral y, por lo tanto, provocar cáncer bucal .

Pero, estos riesgos no debería impedirnos disfrutar de esta práctica sexual .

Según Molero Rodríguez, “el sexo oral es una práctica sexual cada vez más generalizada y que puede ser muy gratificante “.

“Aunque el riesgo es menor que en el sexo anal o coital, siempre es aconsejable utilizar protección “, añade. “Preservativos y lubricantes con sabores pueden ser elementos que favorezcan este tipo de prácticas”.

“Hay muchas variaciones en el sexo oral: cada persona debe decidir la forma o formas que más le gusta. A hombres y a mujeres les gusta el sexo oral si se hace con habilidad y erotismo “, añadió.